الامارات | تعديل أجهزة الرادار في دبي بعد تخفيف «تقييد الحركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل أجهزة الرادار في دبي بعد تخفيف «تقييد الحركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، بأنه تم إعادة ضبط أجهزة الرادار في دبي لضبط مخالفي تقييد الحركة بعد قرار التخفيف الجزئي الذي أصدرته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، ليكون من العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً، بدلاً من أن يكون على مدار اليوم.

وسجلت شرطة دبي 58 ألفاً و641 مخالفة رادار خلال نحو ثلاثة أسابيع منذ بداية تطبيق تقييد حركة المشاة والمرور في إطار برنامج التعقيم الوطني على مدار الساعة، خلال الفترة من 26 مارس الماضي حتى 16 أبريل الجاري.

وتفصيلاً، قال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن التزام فئة كبيرة من أفراد الجمهور خلال فترة تقييد الحركة على مدار الساعة ساعد الفرق المعنية من الجهات ذات الصلة على إنجاز عمليات التعقيم بصورة أفضل بمختلف مناطق اختصاص الإمارة.

وأوضح أن أجهزة الرادار في دبي تدار بواسطة أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لذا يتم ضبطها وفق الاحتياجات، وبمجرد تعديل قرار تقييد الحركة من منع التنقل على مدار اليوم إلى التخفيف الجزئي من العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً، تم إعادة ضبط أجهزة الرادار على جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، نظراً لأن تقييد الحركة في هذه الفترة مطبق في جميع إمارات الدولة، ولا مبرر للانتقال من إمارة إلى أخرى، فيما عدا الفئات المستثناة من القرار.

وأكد أن هناك تجاوباً واضحاً في الوقت الراهن من أفراد المجتمع، في ظل القناعة بأن البقاء في المنزل هو الحل الأفضل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة أجهزة الدولة على القيام بدورها في التصدي له.

وحررت شرطة دبي 52 ألفاً و69 مخالفة أخرى لتعليمات تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني، بواقع 45 ألفاً و654 مخالفة تحذيرية، و6424 مخالفة جزائية، شملت 38 ألفاً و702 مخالفة الخروج من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الحاجات الأساسية، و10 آلاف و286 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، أو عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، فضلاً عن 3696 مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من ثلاثة أشخاص.

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وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الحذر لأن المخالفات الأخرى المرتبطة بتعليمات الجهات الصحية المختصة، مثل ارتداء الكمامة وعدم تجاوز الحد المسموح به من الركاب والتباعد الاجتماعي، ستحرر على مدار الساعة، لأنها غير مرتبطة بقرار تخفيف الحركة، بل إن القرار يفرض على الجمهور مزيداً من الالتزام بهذه التعليمات.

وأكدت شرطة دبي أن انتهاك مخالفة منع أو تقييد التجمعات بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب يكبد المخالف غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل من شارك.

وكانت اللجة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أعلنت تخفيفاً جزئياً لتقييد الحركة في الإمارة منذ يوم الجمعة الماضي، ليبدأ في العاشرة مساء وينتهي في السادسة صباحاً، مع بعض الاشتراطات الضرورية، منها السماح لزيارة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية فقط، مع تفادي زيارة من هم فوق سن الستين وذوي الأمراض المزمنة، وبشرط ألا يزيد عدد المتواجدين على خمسة أشخاص.

إجراءات احترازية

طالبت القيادة العامة لشرطة دبي بضرورة التباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين، وارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة على ثقتها الكاملة في تكاتف الجمهور واستجابتهم للتعليمات الصحية من أجل سلامة المجتمع.

وأشارت إلى أنها خصصت الرقم 901 وخدمة عين الشرطة على تطبيقها للهواتف الذكية، للإبلاغ عن المخالفات، والتأكد من الإجراءات الاحترازية المطلوب الالتزام بها.

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