الامارات | 23 شرطاً لإعادة فتح المراكز التجارية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شرطاً لإعادة فتح المراكز التجارية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 23 شرطاً لإعادة افتتاح المراكز التجارية في الإمارة بعد الحصول على الموافقات النهائية، وسيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بفيروس «كورونا»، وفق توصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وجاء في التعميم الذي أرسلته الدائرة إلى مالكي ومديري المراكز التجارية بشأن إعادة فتحها، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تقرر أن تكون ساعات العمل من 12 ظهراً حتى التاسعة مساءً، باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والصرافة المسموح لها بالعمل من التاسعة صباحاً حتى 12 ليلاً، مع تقييد عمل بعض الأنشطة التجارية والخدمات، منها السينما والنوادي الرياضية ومراكز الترفيه.

وأضاف التعميم أنه تقرر إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمولات إلى 30%، ومنع من يزيد عمره على 60 سنة من الدخول والسماح بعمل المطاعم بسعة 30% بحد أقصى، مع السماح لأربعة أشخاص حداً أقصى لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد مترين ونصف حداً أدنى بين الطاولات. وأشار إلى أنه سيتم فحص جميع العاملين في شركات التنظيف والأمن والحراسة، مع إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات لجميع الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم.

وأضاف أنه يجب على إدارة المراكز والمولات تقييد سعة مواقف السيارات إلى النصف، بحيث يسمح لثلاثة أشخاص بصعود السيارة حد أقصى، مع إيقاف خدمة صف السيارات وغسلها، وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل، ومنع دخول من تزيد حرارته على 38 درجة مئوية. وذكر التعميم، أنه يجب إجراء تعقيم دوري لجميع أرجاء المول والنقاط التي يلمسها المتسوقين مثل السلالم المتحركة، وتشجيع المتسوقين على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، وإتاحة المصاعد لأصحاب الهمم بسعة شخصين في كل مصعد، مع تحديد علامات على السلالم المتحركة والأرضيات لضمان التباعد الاجتماعي، وتعطيل شاشات اللمس وتوفير طاقم مسعفين طوال ساعات العمل.

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وأوضح التعميم، أنه يجب إجراء فحص (كوفيد 19) لجميع الموظفين قبل إعادة فتح المركز التجاري، وإلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبدليها بشكل متكرر، وفحص درجة حرارة الموظفين يومياً عند دخول المركز التجاري، ومراقبة درجة حرارتهم خلال ساعات العمل، مع تعقيم المتاجر طوال اليوم.

وأضاف أنه يجب التحكم في ازدحام المتجر على ألا يزيد على شخص واحد لكل خمسة أمتار مربعة، ولا يسمح بالاستبدال أو استراد المنتجات، وتوفير معقمات اليد عند مناطق الدفع، وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد كل استخدام، وتقييد بعض الأنشطة والممارسات، منها تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف القياس، وإلزام المطاعم بتعقيم منشآتها يومياً وتعقيم الطاولات بعد كل استخدام، واعتماد أدوات مائدة تستخدم مرة واحدة.

وأشار إلى أنه يجب على الصالونات النسائية والرجالية استقبال الزبائن بمواعيد من دون انتظار، مع التقيد بإرشادات التباعد الاجتماعي.

الصالونات النسائية والرجالية تستقبل الزبائن بمواعيد من دون انتظار في المحل.

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