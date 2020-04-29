الامارات | «تاكسي دبي» تدشن ممر التعقيم الذاتي لسائقي مركبات الأجرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تدشن ممر التعقيم الذاتي لسائقي مركبات الأجرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، عن تدشينها ممر التعقيم الذاتي أمام مدخل سكن السائقين بمنطقة المحيصنة، وذلك لزيادة وقايتهم وحمايتهم من فيروس كورونا عقب الانتهاء من عملهم اليومي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المؤسسة للحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي مركبات الأجرة.

وقال مدير إدارة الأصول في مؤسسة تاكسي دبي ناصر الحاج: «إننا نعمل وفق توجيهات الحكومة بالحفاظ على سلامة المجتمع وحماية العاملين في الميدان، ونظراً لكون فئة السائقين من أكثر الأشخاص المخالطين لمستخدمي مركبات الأجرة».

وأضاف: «وفرنا آلية لتعقيم ملابس السائقين وأحذيتهم فور انتهائهم من العمل في توصيل الركاب عبر مركبات الأجرة، وذلك كإجراء احترازي مضاعف يحميهم من الإصابة بالفيروس».

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وتابع: «تم وضع ممر التعقيم الذاتي أمام مدخل سكن السائقين التابع للمؤسسة في منطقة المحيصنة، والذي يتميز بالقدرة على تعقيم ملابس السائق من الخارج، عبر رش المادة المعقمة بدرجة 360 حول محيط الجسد، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى المتبعة ومن ضمنها: تسجيل الدخول والخروج من السكن دون لمس من خلال كاميرات ذكية تتعرف إلى وجوه الأفراد المخولين، فضلاً عن الفحص الدوري لدرجة حرارة السائقين وإلزامهم بارتداء القفازين والكمامة داخل وخارج مركبة الأجرة، وتعقيم المركبة حال خروج المتعاملين منها، إلى جانب وضع حاجز بلاستيكي للفصل ما بين السائق والمتعامل داخل المركبة».

وأشار الحاج إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحفيز السائقين على مواصلة عملهم بشكل آمن، بالإضافة إلى كسب ثقة متعاملينا.

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