الامارات | 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و91 حالة شفاء و7 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و91 حالة شفاء و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و91 حالة شفاء، وسبع وفيات، مشيرة إلى إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي وأحدثها، تماشياً مع خطة الوزارة في توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأوضحت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 11 ألفاً و380 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.

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وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

وأكدت الوزارة شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2181 حالة.

- «الصحة» وسّعت نطاق الفحوص لاكتشاف الحالات مبكراً.

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