الامارات | المجلس التنفيذى بأم القيوين يصدر قراراً بشأن اعادة فتح المنشآت التجارية فى الامارة

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التنفيذى بأم القيوين يصدر قراراً بشأن اعادة فتح المنشآت التجارية فى الامارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قرارا بشأن إعادة فتح المنشآت التجارية في الإمارة بناء على تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في إمارات الدولة ووفق التقييم الدقيق للموقف من خلال دراسة التقارير المرفوعة من الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة وباء كورونا المستجد" كوفيد -19".

تضمن القرار السماح للمنشآت باستئناف ممارسة النشاط التجاري بشكل جزئي في الإمارة و يشمل ذلك مراكز التسوق ومناطق التسوق المفتوحة والأسواق، شريطة ألا تزيد نسبة الطاقة الاستيعابية للزوار عن /30%/ فضلا عن الالتزام بالتدابير الاحترازية و الوقائية كالتعقيم و التباعد الجسدي وارتداء الكمامات و عدم السماح بوجود ازدحام في المحال التجارية لتفادي المخالفة و الإغلاق.

وأكد القرار ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية المذكورة أعلاه بارتداء الأقنعة /الكمامات/ بشكل إلزامي وارتداء القفازات /اختياريا/ وتوفير أدوات التطهير والتعقيم على نطاق واسع عبر مختلف المرافق و المواقع و إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات و منع دخول و تواجد من تزيد أعمارهم عن /60/ عاما و ألا يتجاوز عدد الموظفين في أي محل أو منشأة 30٪ من القوى العاملة بالإضافة إلى التزام مرتادي وموظفي المنشأة كافة بالتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان التي يبلغ طولها مترين و وضع الملصقات الأرضية عند نقاط / الكاشير / ومحيط المنشأة.

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وأوضح القرار السماح للمطاعم بالعمل بسعة /30%/ بحد أقصى مع تواجد /4/ أشخاص كحد أقصى لكل طاولة / المطاعم و المقاهي التي لديها نشاط مطعم / مع الاستمرار بمنع تقديم الشيشة/ وإلزام اعتماد مسافة /2.5/ متر كحد أدنى بين الطاولات.

ونص القرار على السماح للصالونات الرجالية و النسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة و تصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط وفق شروط منها تطبيق الحجز المسبق للمواعيد في استقبال الزبائن و حظر التجمعات داخل الموقع و الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية بشكل مستمر إضافة إلى توفير أدوات التطهير والتعقيم في الموقع.

وتضمن القرار استمرار إيقاف أنشطة دور السينما و المتاحف و المناطق التراثية و الأثرية و المخيمات الصحراوية و الترفيهية و مراكز التدليك والمساج و قاعات الأفراح و المناسبات، والحدائق و المتنزهات والشواطئ العامة، ومناطق لعب الأطفال والملاهي، والصالات الرياضية و أندية اللياقة البدنية، وأحواض السباحة.

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