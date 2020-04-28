الامارات | «حاويات الظلام» تهرّب 83 سيارة بـ 6 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «حاويات الظلام» تهرّب 83 سيارة بـ 6 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة عجمان عصابة متخصصة في سرقة وتهريب السيارات داخل الدولة، وتم القبض على 12 من أعضائها، موضحة أنهم سرقوا 83 سيارة من الدولة، بقيمة ستة ملايين و350 ألف درهم، لتهريبها إلى الخارج، موضحة أنها أطلقت على العملية اسم «حاويات الظلام»، واستمرت عمليات الملاحقة والبحث والتحري ثلاثة أشهر، ونجحت في استعادة 55 سيارة من أصل 83 سيارة مسروقة.

وقال قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن تفاصيل القضية، إن العملية تُعد من أكبر وأعقد عمليات السرقة في الدولة، نظراً للتخطيط والأسلوب الإجرامي الجديد الذي اتبعه أفراد العصابة في سرقة السيارات وتهريبها إلى خارج الدولة، إلا أن خبرة وكفاءة رجال التحريات كانت لهم بالمرصاد.

وأوضح أن العصابة اعتمدت في تنفيذ سرقة السيارات على أشخاص يتم إدخالهم إلى الدولة بتأشيرات زيارة، ويستأجرون سيارات من مكاتب التأجير في إمارات الدولة، ثم يبيعون السيارات لأشخاص آخرين لتهريبها خارج البلاد، ويغادرون الدولة، ما شكل تحدياً كبيراً أمام رجال التحريات في تتبع المتهمين.

وتابع أن القضية بدأت بورود بلاغات عدة من مكاتب تأجير سيارات حول عدم إعادة عدد من المستأجرين السيارات بعد انتهاء مدة الاستئجار المتفق عليها، وبالتدقيق على المستأجرين تبين أنهم جميعاً خارج الدولة، كما تبين وجود عدد من البلاغات في إمارات أخرى حول القضية نفسها.

بدوره، أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأنه تم تشكيل فريق للبحث والتحري وملاحقة المشتبه فيهم، فتم ضبط أشخاص من دولة آسيوية، وتبين قيام المتهمين باستئجار المركبات من مكاتب التأجير في الدولة، ثم تسليمها إلى المجموعة الثانية من العصابة مقابل مبالغ مالية تعادل نصف سعر السيارة، ثم تقوم مجموعة ثالثة بنقل السيارات إلى أحد الموانئ في الدولة، ليتم شحنها عبر البحر في حاويات مغلقة، مصنفة بأنها تحتوي على أدوات منزلية، وعليه تم التواصل مع عدد من شركات الشحن لإبلاغهم بإرجاع الحاويات إلى الدولة، والتي تحمل سيارات مسروقة.

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وأكد أن شرطة عجمان تمكنت من ضبط 12 شخصاً من أفراد العصابة من دول عربية وآسيوية، واستعادة 55 سيارة من أصل 83 سيارة بقيمة ستة ملايين و350 ألف درهم، منها 38 كانت في موانئ دول مجاورة، تمت استعادتها بحالة جيدة، فيما تتم ملاحقة شخصين آخرين خارج الدولة، ومتابعة السيارات التي دخلت إلى الدول العربية لاستعادتها بالتعاون مع «الإنتربول».

كفاءة وخبرة

أشاد قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة، ويقظتهم، وجهودهم التي تمكنوا بها من كشف تفاصيل القضية، والقبض على المتهمين، واستعادة معظم السيارات المسروقة.

ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول أن يمس أمن الوطن، وسلامة المواطنين والمقيمين.

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