الامارات | مجالس رمضانية عن بُعد وزيارة الأقارب بالفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس رمضانية عن بُعد وزيارة الأقارب بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مواطنون إن الظروف الاستثنائية التي نعيشها دفعتهم إلى التخلي عن عادات وتقاليد اجتماعية رمضانية دأبوا عليها منذ أعوام، مثل تبادل الأطباق والمجالس الرمضانية والتطوّع وزيارة الأقارب وصلة الأرحام، موضحين أنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية بالدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامتهم.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم ابتكروا طرقاً جديدةً لتعزيز التواصل، مع الأصدقاء والمقربين، وإعادة إحياء العادات والتقاليد بأسلوب عصري، مثل تنظيم المجالس الرمضانية عبر التواصل المرئي، وزيارة الأقارب عبر الفيديو مع المقربين والأرحام.

وتفصيلاً، أكد المواطن الإعلامي عبدالله الشحي، أن أزمة «كورونا» لم تترك عادة أو ناحية من نواحي الحياة خلال رمضان إلا وأثرت فيها، إذ غيرت عادات وأنماط سلوك دأب المواطنون على انتهاجها سنوياً خلال الشهر الفضيل، وفرضت قيوداً كثيرة عليهم وجعلت كل شخص مسؤولاً عن تصرفاته للمحافظة على سلامته، مبيناً أن السمة الأبرز التي تميز شهر رمضان المبارك كل عام هي التقارب الاجتماعي وتزاور الأقارب و«لمة» الأسر، لكن بات التباعد أمراً ضرورياً بسبب «كورونا».

وتابع: «اعتاد المواطنون في كل عام التجمع بالمجالس الرمضانية التي يحضرها المسؤولون بالدولة وكبار السن، لتبادل النقاش حول موضوعات مجتمعية واقتصادية وأمنية تهم وتفيد أفراد المجتمع، ولكن الأزمة الراهنة ألغت هذه اللمة»، مشيراً إلى أن هناك مجالس يتم عقدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو باستخدام البرامج المختلفة، ولكنها ليست بجودة المجالس التي كانت تعقد سابقاً.

بدورها، أكدت المواطنة أحلام السويدي، أن أزمة «كورونا» جعلت الكثير من العادات الاجتماعية تختفي، مثل الخيم الرمضانية، والعزائم والتجمعات على الإفطار والسحور، وتبادل الأطباق بين الجيران، والزيارات العائلية، لافتة إلى أن الإجراءات التي حددتها الدولة تدل على حرصها على المحافظة على سلامة المواطنين، ما جعلهم يبتكرون طرقاً جديدة تحافظ على صحتهم وتحد من انتقال فيروس كورونا عبر تبادل اللقاءات بالمكالمات الجماعية وتنظيمها بعد الإفطار، باستخدام البرامج المتنوعة المتاحة.

وبيّن المواطن جمال الجناحي، أنه اعتاد في كل عام الإفطار مع عائلته وأقاربه كون رمضان له طقوس خاصة والتجمعات فيه من العادات العربية المتبعة في كل البلدان، ولكن الأزمة الراهنة جعلتهم يتباعدون للحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن من الأشياء التي اختفت أيضاً ازدحام الأسواق، وعدم توزيع الوجبات عل تقاطعات الطرق من قبل المتطوعين الكبار والصغار.

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وأضاف أن معظم لقاءات المواطنين أصبحت عبر مكالمات الفيديو والصوت، باستخدام برامج ذكية مثل «زوم» للقاءات الجماعية أو «بوتيم» للتواصل مع أفراد العائلة، مبيناً أن هذا الأسلوب بات يستخدمه كثير من المواطنين كإجراء احترازي لمكافحة وباء «كورونا»، حتى يمر هذا الطارئ الصحي على خير.

بدوره، أكد المواطن كايد المطوع، أنه خلال أشهر رمضان الماضية تكاد المنازل والمطاعم لا تخلو من الأكلات الشعبية على مائدة الإفطار، وزيارة الأهل والأقارب بعد صلاة التراويح، والتي تُعد من أبرز ما يشتهر به الإماراتيون في رمضان، والتسوّق وشراء مستلزمات الأسرة واحتياجات عيد الفطر، ولكن هذا العام مختلف تماماً بسبب «كورونا»، خصوصاً أن التجمعات باتت تُشكل خطراً لانتشار فيروس كورونا.

وبيّن أن هناك جهات حكومية ومسؤولين ستنظم مجالس رمضانية عن بُعد، ولكن لن يستطيع المواطنون حضورها مثل السابق والمشاركة فيها.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وضعت إرشادات ونصائح تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال رمضان، منها السماح للأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية بتبادل الزيارات، وعدم زيادة عدد الموجودين في المكان على خمسة أشخاص مع مراعاة التباعد الجسدي.

العزائم والتجمعات على الإفطار والسحور وتبادل الأطباق.. عادات اختفت في رمضان هذا العام.

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