الامارات | «محمد بن راشد للإسكان» تعتمد 300 موافقة منح وقروض بـ202 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للإسكان» تعتمد 300 موافقة منح وقروض بـ202 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن إجمالي قيمة موافقات المنح والقروض الإسكانية، بلغ 202 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري (الشهور الثلاثة الأولى من 2020).

وأوضحت المؤسسة على «انستجرام»، أمس، أن عدد الموافقات للمنح والقروض، بلغ 300 موافقة، تتوزع على خمس خدمات إسكانية، بواقع 212 موافقة قرض بناء مسكن، و14 قرض شراء مسكن جاهز مملوك المؤسسة، و21 قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة، و59 قرض صيانة أو إضافة أو إحلال، إضافة إلى أربع شقق إيجار ميسر.

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وكان مجلس إدارة المؤسسة أعلن، أخيراً، الانتهاء من دراسة 47 طلب إعفاء للمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم بقيمة 17 مليوناً و721 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي عدد الإعفاءات في العام الماضي، 65 طلباً بقيمة 22 مليوناً و793 ألف درهم.

وأكدت المؤسسة الالتزام بالمعايير التي حددها مجلس الإدارة في دراسة الطلبات الممثلة في معايير عدة، أهمها وفاة صاحب القرض أو عجزه الصحي أو بلوغه 60 سنة من العمر مع انخفاض الدخل الشهري عن 15 ألف درهم، إضافة الى وجود التزامات مالية عالية لأغراض مقبولة حسب تقدير أعضاء اللجنة، وعدم وجود أملاك تزيد عن المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة، كذلك الالتزام بسداد ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض.

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