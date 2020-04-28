الامارات | فرصة لهطول الأمطار غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لهطول الأمطار غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لهطول بعض الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 -30 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر في الخليج العربي متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والثاني عند الساعة 04:18 والجزر الأول عند الساعة 11:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:46 .
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