الامارات | 20 ألف فحص كورونا للعاملين في المراكز التجارية بأبوظبي قبل فتحها

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف فحص كورونا للعاملين في المراكز التجارية بأبوظبي قبل فتحها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الفحص الطبي اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19 لـ20 ألفاً من العاملين في المراكز التجارية بإمارة أبوظبي، وقدمت لهم التثقيف والتوعية الصحية بالتعاون مع دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي التي أصدرت قراراً بإعادة افتتاح المراكز التجارية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وفقاً لإشتراطات محددة من ضمنها التأكد من سلامة جميع العاملين في المراكز التجارية.

وقامت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» بإجراء الفحص اللازم لنحو 20 ألفاً من العاملين في المراكز التجارية، وذلك في مراكز المسح من السيارة التابعة لشركة «صحة» والمنتشرة في أبوظبي، والعين ومنطقة الظفرة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وضمن التدابير والإجراءات المتبعة للحد من إنتشار الفيروس.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» محمد حواس الصديد حرص العاملين في «صحة» على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، التي تسهر على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتعمل ما بوسعها من أجل تحصين المجتمع وضمان أعلى مستويات الوقاية لجميع أفراده.

وقال إن شركة «صحة» تتعاون وتنسق مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الإجراءات والخطوات التي تتخذها القيادة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، والسيطرة عليه، وفي هذا الإطار تأتي خطوة إجراء الفحص اللازم لجميع العاملين في المراكز التجارية في إمارة أبوظبي بالسرعة الممكنة تمهيداً لعودتها للعمل وفق الإشتراطات المحددة من قبل دائرة التنمية الإقتصادية، وبما يضمن سلامة المتسوقين.

وأضاف الصديد أن شركة «صحة» تضع مقدراتها كافة، من مرافق وتجهيزات وكوادر طبية وتمريضية وإدارية لخدمة أفراد المجتمع، إذ تحظى «صحة» بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، إذ تضم منشآتها الطبية أفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات.

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وأوضحت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» الدكتورة نورة الغيثي أنه تم إجراء الفحص اللازم للعاملين في المراكز التجارية في أبوظبي عبر 7 مراكز للمسح من السيارة في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وفي منطقتي الوثبة والباهية، وفي مدينة العين في كل من منطقة عشارج وهيلي ومركزين في مدينتي زايد وغياثي بمنطقة الظفرة، كما قدمت لهم التثقيف والتوعية بأهمية التباعد الإجتماعي، والاحتفاظ بمسافة كافية بين الأشخاص، وعدم ملامسة الأسطح، وأهمية وضع الكمامات ولبس القفزات، وتبديلها بشكل دوري، وفحص درجة الحرارة، والتعقيم الدوري.

وقالت إن شركة «صحة» وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سارعت لتنفيذ توجيهات القيادة بإجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا للعاملين في المراكز التجارية المنتشرة في مختلف مناطق أبوظبي، تمهيداً لعودتهم للعمل واستقبال المتسوقين في أجواء من الطمأنينة مع بداية شهر رمضان الكريم، إذ عملت الفرق الطبية والتمريضية والإدارية في مراكز المسح من السيارة لساعات إضافية خلال أيام العطلة الأسبوعية للإنتهاء من إجراء الفحص اللازم لجميع العاملين في المراكز التجارية في إمارة أبوظبي.

يذكر أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نفذت العديد من المبادرات في إطار التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة فيروس كورونا، ومن أبرزها تخصيص مستشفيات لعلاج الحالات المصابة، وافتتاح 14 مركزاً للمسح من السيارة لإجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى إجراء الفحوص لآلاف العمال في أماكن سكنهم في مختلف مناطق أبوظبي، وتجهيزها لثلاث مستشفيات ميدانية في أبوظبي ودبي في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة كورونا.

وكانت دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي قد أصدرت تعميماً حددت فيه المتطلبات والإشتراطات اللازمة لإعادة افتتاح المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، وأكدت على ضرورة تطبيق مجموعة من الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا وفقاً مع توصيات إدارة الطزارئ والأزمات والكوارث.

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