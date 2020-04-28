- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وباكستان تتفقان على ألية اجلاء العمال الباكستانيين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي مع مساعد رئيس الوزراء الباكستاني وزير شؤون المغتربين ذو الفقار بخاري عبر الاتصال المرئي التعاون بين البلدين الصديقين لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين الى بلدهم سواء المنتهية علاقة عملهم أو الراغبين بالاستفادة من مبادرة "الاجازة المبكرة " التي جاء اطلاقها في إطار المواقف الإنسانية لحكومة الامارات والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
واتفق الجانبان على آلية اجلاء العمالة الباكستانية الراغبة بمغادرة الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في كلا البلدين مع إعطاء الأولوية للعمالة المنتهية علاقة عملها.
وثمن ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاتصال المرئي تجاوب الحكومة الباكستانية وتعاونها لتسهيل استقبال الرعايا الباكستانيين العاملين في الدولة.
من جهته ، أشاد وزير شؤون المغتربين الباكستاني بحرص دولة الامارات على توفير الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد للعاملين في سوق العمل ومن ضمنهم العمالة الباكستانية مثمنا في الوقت ذاته مبادرة الاجازة المبكرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإمارات وباكستان تتفقان على ألية اجلاء العمال الباكستانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.