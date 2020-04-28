الامارات | "زايد للإسكان" يصرف 100% من دفعات المشاريع السكنية بقيمة 464 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد للإسكان" يصرف 100% من دفعات المشاريع السكنية بقيمة 464 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرف برنامج الشيخ زايد للإسكان 100 في المائة من دفعات المشاريع السكنية للمواطنين بواقع 3241 بقيمة بلغت 464 مليون درهم منذ منتصف شهر مارس الماضي .

وقال المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان إن البرنامج اعتمد حزمة من الإجراءات لتسريع صرف الدفعات لشركات المقاولات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من خلال تقليص مستندات صرف الدفعة الختامية والاعتماد على مستند واحد بالإضافة إلى تقارير الإنجاز المعتمدة من استشاري المشروع مع الدفعات الجارية للتأكد من استحقاقية الدفعة وتقليص زمن زيارة المشروع وبالتالي تسريع عمليات الصرف .

وأضاف أن البرنامج قام بتعديل وتسهيل ضوابط تمرير الدفعات بما يحقق سرعة صرف دفعات المقاولين وضمان جاهزية مستندات المشروع عند فتح الملف للحيلولة دون إرجاع الدفعات وبالتالي سرعة صرفها للمقاولين.

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وأوضح أن البرنامج يسعى دوما إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية من أجل تحقيق سعادة المواطنين وضمان توفير تجربة سلسة وسريعة لجميع المتعاملين والتأكيد على استمرارية وانسيابية جميع الخدمات لاسيما في الوقت الراهن في ظل الظروف الاستثنائية مايؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على استمرار العمل والعطاء دون توقف وهو أحد ثمار جهود حكومة الإمارات في تعزيز التكنولوجيا والخدمات الذكية.

وأشار إلى أن خدمة صرف الدفعات تتم إلكترونيا وهي خدمة ذكية متكاملة يمكن تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج على مدار الساعة وتُصرف في غضون 10 أيام عمل.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أطلق مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات للمتعاملين بما يضمن تنفيذ المشاريع السكنية وفق خططها الزمنية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل ما يمر به العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا .

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