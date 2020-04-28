الامارات | «اجتماعية الشارقة» تقدم علاجاً طبيعياً منزلياً لكبار المواطنين وطريحي الفراش

شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشارقة» تقدم علاجاً طبيعياً منزلياً لكبار المواطنين وطريحي الفراش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة الرعاية المنزلية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن فريق العلاج الطبيعي يتولى زيارة أسبوعية لتقديم جلسات العلاج الطبيعي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من طريحي الفراش، ممن تتطلب حاجتهم الضرورية استمرارية العلاج الطبيعي، حيث يتم تقديم الجلسات وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة.

وقالت مدير إدارة الرعاية المنزلية، خلود عبدالله آل علي، إن جلسات العلاج الطبيعي المنزلي كانت تقدم سابقاً ضمن باقة الخدمات الصحية التابعة للرعاية المنزلية، ومع هذه الفترة الصحية الحرجة، تم تقليص تقديم الجلسات وحصرها على من يتطلب وضعهم الصحي ضرورة الحصول على جلسات العلاج الطبيعي بواقع جلسة واحدة أسبوعيا لكل منتسب، حرصاً على عدم انقطاع العلاج الطبيعي عن طريحي الفراش وكبار المواطنين وفقا لحالتهم الصحية الحرجة.

وأكدت أن الحالات المستفيدة وفقاً للاشتراطات المتبعة في أن يكون المستفيد خضع لعملية جراحية حديثة خلال فترة أقل عن شهرين بناء على تقرير طبي حديث مرفقاً به توصيات الطبيب؛ كما يشترط وجود آلام شديدة لا تحتمل أو وجود جلطة حديثة، أو أن يكون المريض طريحاً للفراش وليس لديه ممن يقوم برعايته.

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وأضافت آل علي، أن فريق العمل القائم بتقديم الجلسات يتكون من فريق طبي وتمريضي مؤهل ينفذ مهامه وفق الاجراءات والإرشادات الصحية المتبعة، علاوة تقديم الإرشادات والاستشارات الوقائية لهم من خلال التعاون والتنسيق مع الجليس أو أسرة المريض، كما يتم التواصل إلكترونياً فيما يخص المتابعة اليومية «عن بعد» حول الإجراءات والنصائح المتبعة؛ لضمان الحفاظ على سلامة كبار السن وطريحي الفراش والقائمين على خدمتهم.

ولفتت إلى أن إدارة الرعاية المنزلية تتيح للراغبين في الحصول على خدمة الرعاية المنزلية أو جلسات العلاج الطبيعي، التواصل على 8007080، أو عبر الموقع الإلكتروني https://sssd.shj.ae/، أو خدمة الواتساب عبر الرقم 065015995، بهدف تقديم خدمات متميزة تراعي ظروف واحتياجات مستفيديها من مختلف الفئات العمرية.

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