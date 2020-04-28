الامارات | عودة خدمة المترو الى محطات الراس ونخلة ديرة وبني ياس غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة المترو الى محطات الراس ونخلة ديرة وبني ياس غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة الخدمة في محطات الراس ونخلة ديرة وبني ياس ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء 29 ابريل 2020.

وأهابت الهيئة من الركاب ضرورة وجوب الالتزام بإجراءات الوقاية والأمان في مواقعالمحطات الداخلية وكل مرافقها وكذلك داخل القطارات ، وعلى متن الرحلات.

وكانت الهيئة قد أوقفت الخدمة في تلك المحطات ضمن الإجراءات التي اقتضت اغلاق تلك المناطق لتنفيذ اعمال برامج التعقيم الوطني التي امتدت في مختلف شوارع ومناطق الامارة.

وتم إعادة تشغيل خدمة مترو دبي في كل المناطق الأخرى بدءا 26 ابريل الحالي أي في مطلع الأسبوع الجاري، ليتم الإعلان عن عودة الخدمة في المناطق الثلاثاء بدءا من الغد.

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وشددت الهيئة على ضرورة استخدام ركاب المترو ووسائل المواصلات العامة أدوات الوقاية الشخصية اثناء التنقل فيها وضمن مرافقها وكذلك أثناء التواجد في الأماكن العامة.

وذكّرت الركاب بإلزامية لبس الكمامة تحت طائلة المخالفة والغرامة التي تقدر ب 1000 درهم، كما أكدت على وجوب التباعد والإبقاء على المسافات الآمنة من الأشخاص الآخرين وعدم الاقتراب وفقا للإرشادات والتعليمات الخاصة بالوقاية.

ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو وسائقي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة والالتزام بالمعايير والشروط المطبقة خلال التنقل بالمواصلات العامة واثناء التواجد في الأماكن العامة والتي تم الإعلان عنها عبر الجهات المعنية بتطبيق الخطط الوقائية.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن الاستمرار في تعليق عدد من الخدمات حتى إشعار آخر ، تضمنت خدمات وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، بما فيها النقل عبر رحلات الفيري بين إمارة دبي وإمار الشارقة بالإضافة الى خطوط الحافلات بين المدن ، وكذلك خدمة التنقل بترام دبي ، بالإضافة الى خدمات مراكز اسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة بكل فروعها.

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