الامارات | فحص 100 عامل يومياً من كورونا في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 100 عامل يومياً من كورونا في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل المستشفى الميداني في عجمان 100 حالة يومياً لفحصها من العمال، وتحديد الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا.

وأجرى المستشفى فحوصاً لمئات العمال والمراجعين، منذ افتتاحه الأسبوع الماضي في حرم مستشفى السعودي الألماني، ضمن جهود الدولة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم: إن «المستشفى الميداني مجهز بـ50 سريراً ويضم طاقماً طبياً وتمريضياً متطوعاً لخدمة المجتمع، في مواجهة الوباء».

وأشار إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي تم فحصها من خلال العيادات المتنقلة في مناطق سكن العمال بالإمارة، مشيراً إلى أن المستشفى أقيم بمبادرة بين منطقة عجمان الطبية والمستشفي السعودي الألماني عجمان و«أطباء الإمارات» و«إمارات العطاء»، لتقديم العلاج مجاناً للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس المستجد.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الدكتورة ريم عثمان: إن «المستشفى الميداني يستقبل 100 حالة يومياً لفحصها، وتحديد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، لإجراء التشخيص والفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج العاجل».

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وأوضحت أن العيادات المتنقلة تجري فحوصاً للعمال في مواقع السكن والعمل، وفي حال تم الاشتباه في أي حالة ينقل الشخص للمستشفى الميداني.

وذكرت عثمان خلال جولة بالمستشفى الميداني، أن الأطباء يستقبلون الحالات لعلاجها بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية، مشيرة إلى أن الحالات التي تعاني أمراضاً مزمنة أو خطرة من العمال يتم نقلها لمستشفى السعودي الألماني في عجمان، وتجرى لها الجراحات وتقديم العلاج والدواء اللازم مجاناً.

ولفتت إلى أن المستشفى الميداني مجهز بإحدث المعدات الطبية والتقنيات الصحية العالمية وصيدلية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين، حيث يتم توفير المستلزمات الطبية والدواء في الحال بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية.

وأكدت أن انطلاق العيادات المتنقلة وإنشاء المستشفى الميداني، يشكل نموذجاً مميزاً للعمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة غير الربحي، انطلاقاً من توجيهات الدولة للعمل المشترك للتصدي لفيروس كورونا والأمراض المعدية والخطرة.

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