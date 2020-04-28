الامارات | «بلدية دبي» تتلقى 1866 بلاغاً ضد مؤسسات غذائية منذ بداية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تتلقى 1866 بلاغاً ضد مؤسسات غذائية منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت بلدية دبي 1866 بلاغاً، ضد مؤسسات غذائية منذ بداية العام الجاري، تنوعت بين عدم ارتداء العاملين بها للكمامات والقفازات، وجودة الأغذية، وإهمال البعض اتباع إجراءات الصحة والسلامة داخل المؤسسة، وقال مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي سلطان الطاهر أن إحصاءات البلدية تشير إلى تضاعف عدد البلاغات خلال شهري مارس وأبريل، لتصل إلى معدل 20 بلاغاً يومياً.

وأوضح الطاهر لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية أصدرت ٥٤ إنذار لمؤسسات غذائية، وفرضت ٤٥ غرامة على مؤسسات مخالفة، منذ بداية العام، مشيراً إلى أن زيادة وعي المجتمع بأهمية إجراءات السلامة رفع نسب البلاغات اليومي خلال الشهرين الأخيرين ليصبح بمتوسط 20 بلاغاً بعد أن كان في السابق 10 بلاغات فقط.

وتفصيلاً أوضح الطاهر أن البلدية تلقت خلال شهر يناير الماضي ٣٥٨ بلاغاً، بمعدل ١١.٥ يومياً، فيما بلغ عددها في فبراير ٣٧١ بلاغاً، بمعدل ١٢.٥ يومياً، وارتفعت في شهر مارس لتصل إلى ٦٣٤ بلاغاً، بمعدل ٢٠ يومياً، فيما خلال الشهر الجاري، وحتى تاريخ ٢٥ ابريل ٥٠٣ بلاغاً، بمعدل ٢٠ بلاغاً يومياً،

ولفت إلى أن ارتفاع عدد البلاغات خلال شهري مارس، وأبريل يعود إلى زيادة معدل وعي الناس بسبب الإجراءات المطبقة بسبب فيروس كورونا.

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وأشار إلى أن منطقة البرشا تصدرت المناطق التي بها بلاغات، وتركزت غالبيتها على المجمعات الاستهلاكية «الهايبرماركت»

وطالب الطاهر كافة أفراد المجتمع بضرورة التواصل مع الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، لتقوم البلدية في التعامل مع المؤسسة على الفور.

وقال إن فرق التفتيش بالبلدية تقوم بتنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية الروتينية، والمبنية على بلاغات المستهلكين، وتطبق الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، وأكد الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها.

وذكر أن مفتشي البلدية نفذوا أخيراً زيارات دورية، للمجمعات الاستهلاكية، والمطابخ الشعبية، للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات.

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