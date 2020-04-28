الامارات | 40% انخفاض أسعار الكمامات بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 40% انخفاض أسعار الكمامات بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفضت أسعار الكمامات بالفجيرة إلى أكثر من 40%، حيث سجلت سعر علبة الكمامات الثلاثية 64 درهماً، بعد أن كانت بـ115 درهماً، إذ منعت بلدية الفجيرة استغلال السلع، وفقاً للقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بمحدودية ربح المؤسسات والمحال المختلفة إلى 5% من أسعار سلع المعقمات.

ولفت مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم إلى أن البلدية تمكنت من محاربة غلاء الأسعار من خلال جولاتها الميدانية لضمان عدم احتكار السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن القسم ينفذ جولات ميدانية في الإمارة للتأكد من أسعار الكمامات والمعقمات باستمرار.

Advertisements

وأكد الأفخم أن البلدية لن تتهاون إطلاقاً مع أي صيدلية أو منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات أو تقوم باحتكارها، منوهاً بأن قسم حماية المستهلك تنفذ العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 بشأن احتكار السلع والخدمات، مشيراً إلى أنه تم إغلاق عدد من الصيدليات والمنشآت المخالفة، بعد أن وجد قسم حماية المستهلك بعض حالات الاحتكار للكمامات والمغالاة بأسعارها في عدد من الصيدليات والمنشآت، وجرى اتخاذ الإجراءات بشأنها فوراً.

وتناشد البلدية المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036، أو عبر تطبيق «سمارت الفجيرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news