الامارات | 23 شرطا لإعادة افتتاح المراكز التجارية والمولات برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شرطا لإعادة افتتاح المراكز التجارية والمولات برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترطت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، 23 شرطاً لإعادة افتتاح المولات والمراكز التجارية في الإمارة بعد الحصول على الموافقات النهائية، حيث سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» وفقا لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وجاء التعميم الذي أرسلته الدائرة لمالكي ومدراء المراكز التجارية والمولات بشأن إعادة فتح المراكز التجارية في رأس الخيمة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تقرر أن تكون ساعات العمل حال إعادة افتتاح المراكز التجارية والمولات من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، باستثناء السوبر ماركت والصيدليات ومحال الصرافة المسموح لهم العمل من التاسعة صباحاً وحتى 12 ليلاً، مع تقييد عمل بعض الأنشطة التجارية والخدمات، ومنها السينما والنوادي الرياضية ومراكز الترفيه.

وأضاف التعميم أنه تقرر إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمولات إلى 30% ومنع من يزيد عمره عن 60 سنة من الدخول والسماح بعمل المطاعم بسعة 30% بحد اقصى مع السماح لأربعة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد مترين ونصف كحد أدنى بين الطاولات.

وأوضح، بشأن الإجراءات الخاصة بالمراكز التجارية، يتم فحص جميع العاملين في شركات التنظيف والأمن والحراسة المتعاقدة مع إدارة المراكز، مع إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات لجميع الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم.

ولفت إلى أنه يجب على إدارة المراكز والمولات تقييد سعة مواقف السيارات إلى النصف، بحيث يسمح لثلاثة أشخاص صعود السيارة كحد أقصى، مع إيقاف خدمة صف السيارات وغسيلها، وألزمت الدائرة المراكز التجارية والمولات بتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل، ومنع دخول من تزيد حرارته عن 38 درجة مئوية.

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وذكر التعميم، أنه يجب إدراء تعقيم دوري لجميع أرجاء المول والنقاط التي يلمسها المتسوقين بما فيها السلالم المتحركة، وتابع أنه يجب تشجيع المتسوقين على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، وإتاحة المصاعد فقط لأصحاب الهمم بسعة شخصين في كل مصعد، مع تحديد علامات على السلالم المتحركة والأرضيات لضمان التباعد الاجتماعي، وتعطيل جميع شاشات اللمس وتوفير طاقم مسعفين طوال ساعات العمل في المراكز التجارية والمولات.

وأوضح التعميم، أنه يجب إجراء فحص كوفيد 19 لجميع الموظفين قبل إعادة فتح المركز التجاري، وإلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبدليها بشكل متكرر، وفحص درجة حرارة الموظفين يوميا عند دخول المركز التجاري ومراقبة درجة حرارتهم خلال ساعات العمل، مع تعقيم المتاجر يوميا وطوال اليوم.

وأضاف أنه يجب التحكم بازدحام المتجر على ألا يزيد على شخص واحد لكل خمسة متر مربع، ولا يسمح بالاستبدال أو استراد المنتجات، إضافة إلى توفير معقمات اليد عند مناطق الدفع، وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد كل استخدام، وذكر التعميم أنه تم تقييد بعض الأنشطة والممارسات ومنها تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف القياس كليا، مع إلزام المطاعم بتعقيم منشآتها في المراكز التجارية يوميا وتعقيم الطاولات بعد كل استخدام، واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة.

وأشار إلى أنه يجب على الصالونات النسائية والرجالية التي تقدم خدمات الشعر والأظافر استقبال الزبائن بمواعيد من غير انتظار، مع التقيد بإرشادات التباعد الاجتماعي.

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