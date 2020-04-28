الخطوط الجوية التركية ترسم أكبر علم في السماء في العالم احتفالاً بذكرى تأسيس البرلمان التركي

قام الناقل الوطني التركي بواحدة من أهم رحلاته الجوية في 23 أبريل، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، وعيد السيادة الوطنية والطفولة في تركيا.

وانطلقت طائرة بوينغ 777-300 (ER) المسجلة بالرمز TC-JJF، التي وصلت إلى أنقرة في صباح ذات اليوم من أجل هذه الرحلة الخاصة، من مطار إيسنبوغا في 23 أبريل الساعة 09:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكي تعبر عن تاريخ 23 أبريل 1920، استمرت الرحلة TK1920 تقريباً لمدة ساعتين، واتبعت مساراً يرسم الهلال والنجمة اللذين يشكلان العلم التركي. وبعد هذه الرحلة، التي تم تعقبها من قبل خدمة "فلايت رادار 24" (Flightradar24) المختصة بتوفير بيانات متابعة الرحلات الجوية، ظهر المسار المكون من هلال ونجمة ليدخل تاريخ قطاع الطيران في تركيا.

وتولى قيادة هذه الرحلة الرمزية كل من الكابتن أونير ساميل والكابتن مراد غولكانات، وأذاعا إعلاناً خاصاً عند تحلقيهما فوق مبنى البرلمان، الذي تم افتتاحه منذ 100 عام. ومن خلال هذا الإعلان المقتبس من مقولة مصطفى كمال أتاتورك بأن "السيادة ملك للشعب بلا شروط"، تم التأكيد على حرص الخطوط الجوية التركية على إحياء إرثه في السماء.

وقال محمد إلكر آيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "يوم افتتاح البرلمان التركي، الذي تأسس منذ مئة عام ليمثل إرادة شعب قطع أشواطاً طويلة من أجل ضمان حريته واستقلاله، تم إهداؤه لأطفالنا من قبل مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك، مطلقاً على يوم 23 أبريل ‘عيد السيادة الوطنية والأطفال‘، ما يعكس الثقة بقدرة الجيل المقبل على الحفاظ على هذه القيم المبجلة. بوصفنا الناقل الوطني لبلدنا، فإننا نهدي هذه الرحلة الحصرية التي أقمناها اليوم للأطفال، حماة مستقبلنا".

وتم إطلاق الفيديو الخاص برحلة الخطوط الجوية التركية TK1920 على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 أبريل الساعة 19:20 (17:20 بتوقيت غرينتش).