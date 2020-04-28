كوا سبا في سيزرز بالاس بلوواترز دبي تقدّم مجموعة من النصائح للحفاظ على عافيتكم خلال فترة العزل المنزلي

في الوقت الذي يسعى العالم للتكيّف مع العزل المنزلي، تبرز العديد من العادات والمعايير الروتينية الجديدة بين جدران المنزل، حيث تنحصر المساحة المخصصة للحركة والتفاعل مع الآخرين. وفي مثل هذه الأوقات، تزداد ضرورة الحفاظ على الصحة الذهنية والجسدية، لذا تقدّم أيوكو سوزوكي، مديرة السبا الحائزة على الجوائز "كوا سبا" في سيزرز بالاس بلوواترز دبي، مجموعة من الطرق لجعل العافية واللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية في المنزل.

تصميم ملاذ منزلي

الروتين: من الضروري الحفاظ على مواعيدك المنتظمة التي اعتدت عليها. من الطبيعي أنك لست بحاجة الآن للقيادة كما في السابق، لكن يتوجب عليك الاستيقاظ في نفس الوقت، ثم الاستحمام والاستعداد ليومك بشكل طبيعي كما في السابق. لا تعمل وأنت ترتدي ملابس النوم. الاستعداد في الصباح هو من الطرق السهلة لتنشيط دماغك وهرموناتك لتبقى يقظاً وتحافظ على الدورة الطبيعية لجسمك.



النوم: عدم حاجتك للقيادة كالمعتاد لا يعني أنه لديك المزيد من الوقت لمشاهدة التلفزيون أو نتفلكس. التزم بمواعيد النوم خلال أيام الأسبوع كالمعتاد، وحاول التوقف عن مشاهدة التلفزيون أو القراءة قبل ساعة على الأقل من الموعد الذي تنوي النوم فيه. يعاني الكثيرون من كثرة التفكير في السرير مما يحرمهم من النوم، إذا كنت تعاني من هذا الشيء، عليك تقييم عاداتك المسائية. التمارين قد تساعدك على إخراج الإندورفين، وتناول وجبة عشاء خفيفة وشرب البابونج قبل الذهاب إلى السرير قد يساعدك.



استمر في الحركة: من الضروري أن تحرك جسمك كل ساعة، حتى لو كنت تعمل من المنزل. حدد منبهاً على ساعتك أو حاسوبك المحمول لتذكيرك، ثم قم بالتحرك في أرجاء المنزل لمدة 5 دقائق. انهض من مكتبك، استمع لأغنيتك المفضلة، مارس تمارين التمدد. افتح النافذة وخد أنفاساً عميقة. تجنب شرب الكثير من القهوة وتناول الكثير من الماء.



الأجواء والرائحة: تمثل الروائح شيئاً مختلفاً من شخص لآخر، لكن الأهم ما تحبه أنت لأن ذلك هو ما تحتاج. تختلف الأذواق، فالبعض يحب الحمضيات، فما يفضل البعض الآخر رواح الأزهار والورود، وهذا قد تغير بالاعتماد على الحالة المزاجية للشخص. للروائح العطرية تأثير قوي على الأشخاص من الناحية الجسدية والعاطفية بمجرد دخولها إلى نظام الشم في أجسامنا. وجود جهاز لنشر الزيوت العطرية في المنزل يمنحك دفعة قوية لحالتك المزاجية خلال اليوم.



تعزيز المناعة: يوجد العديد من الأغذية ذات القيمة العالية والتي يمكن أن تعزز أنظمتنا المناعية لتحصيننا من الأمراض. يحتوي التوت البري على الفلافونويد، والذي يعزز نظام المناعة لجهاز التنفس، ويعد البروكلي مصدراً هاماً لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويعد الشاي الأخضر مصدراً غنياً للفلافونويد مع جرعة صغيرة من الكافيين.

لنمارس التمارين الرياضية

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العديد من التمارين الرياضية لا تتطلب مساحة كبيرة أو معدات خاصة لممارستها، لكنها في الوقت نفسه تمنحك الكثير من الفائدة، ومن بين هذه التمارين:

رفع الساق باستخدام الوسادة

- استلقي على ظهرك بشكل مستوٍ واثني ركبتيك بشكل مستوٍ على الأرض

- ضع الوسادة بين ساقيك ومد ساقك بشكل مستقيم

- ارفع ساقك لأعلى باتجاه الثقف لكن لا ترفع وركك أو ظهرك عن الأرض

- ابقي ساقك مرفوعة لـ 10 ثوانٍ ثم قم بإنزالها باتجاه الأرض ببطء لتصل لارتفاع 10 إنشات عن الأرض وأبقيها كذلك لمدة 10 ثوانٍ

- كررها لمدة 20 مرة على 3 جولات



رفع الركبة

- قف بشكل مستقيم مع إدخال البطن إلى الداخل

- ثبت ذراعيك على نفس مستوى كتفيك

- ارفع ركبتك اليمنى باتجاه مرفقك الأيمن ثم أنزلها

- ارفع ركبتك اليسرى باتجاه مرفقك الأيسر ثم أنزلها

- كررها لـ 50 مرة على 3 جولات

- إذا كان لا يزال لديك القدرة على التحمل، يمكن أن تبدأ بالمشي حول المنزل باستخدام هذه الوضعية



تمارين اليوغا

- تمدد على بطنك وارفع القسم العلوي من جسمك مع المباعدة بين المرفقين وابقائها تحت الكتفين

- ارفع ساقيك مع الحفاظ على القدمين مرفوعتين

- حافظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية مع إبقاء الظهر مستقيماً

- مدد مرفقيك إلى الخارج ثم قم بتقريب ركبتك اليمنى باتجاه كتفك الأيسر، وحرك ساقك للخلف مع رفعها عن الأرض، كرر العملية 30 مرة

- قم بتقريب ركبتك اليسرى باتجاه كتفك الأيمن، وحرك ساقك للخلف مع رفعها عن الأرض، كرر العملية 30 مرة

- قم بهذا التمرين لـ 3 جولات



صمم أوزان التمارين بنفسك

- إذا لم يكن لديك أوزان تمرين في منزلك يمكنك استخدام قوارير الماء كبديل عنها

- املأ القارورة بالماء أو الرمل

- ارفعها في كلتا اليدين



التطبيقات المجانية

- أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتمكن سكان دبي من الحفاظ على لياقتهم البدنية. لاستخدام التطبيق، يتوجب عليك التسجيل من خلال www.newagefitness.ae ثم سيصبح بإمكانك الدخول إلى 42 حصة تدريبية كل أسبوع.

الرفاهية والاسترخاء هي من الأمور الأساسية في "كوا سبا"، حيث يمكن للضيوف تدليل أنفسهم بأسلوب يضاهي أسلوب القيصر. "كوا سبا" مصممة كملاذ يتسم بالفخامة، وهي تعتمد نهجاً متكاملاً لمنحك توازناً عاطفياً وجسدياً يتمحور حول خمسة عناصر للحصول على الطاقة المثالية.