مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تتخذ تدابير وقائية عالية المستوى في منطقة سوق الذهب

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي، عن إعادة افتتاح سوق ديرة للذهب، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث. اعتبارًا من 26 أبريل، سيعمل تجار التجزئة داخل السوق في ساعات تداول مخفضة – حيث ستعمل متاجر البيع بالتجزئة من 11 صباحًا إلى 9 مساءً ومكاتب البيع بالجملة من 10 صباحًا إلى 5 مساءً.

قبل الافتتاح، أكملت أسواق الراس ونايف وسوق ديرة للذهب في دبي والمتاجر الفردية برنامج واسع للتعقيم مع إرشادات صارمة ولضمان اتباع بروتوكولات دائرة التنمية الاقتصادية للبيع بالتجزئة ومتابعة الأعمال التجارية ضمن تدابير صارمة للصحة والسلامة.

وفي هذا السياق صرح السيد/ توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: "نعرب عن امتناننا لقادة هذه الدولة وجميع الجهات الحكومية وشرطة دبي وإدارة التحقيقات الجنائية وجميع المستجيبين الأوائل الذين عملوا بلا كلل للوصول بنا إلى هذه النقطة. وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس "كوفيدا – 19" ولإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق والمنافذ التجارية. إنها خطوة جيدة نحو عودة الاقتصاد بأمان ونحن كقطاع نستعد جميعًا للتوافق مع توقعات الحكومة ومواكبة جميع تدبير السلامة لمزيد من الثقة للمستهلك. إن جهودنا الجماعية تهدف إلى التنفيذ الناجح لبروتوكول البيع بالتجزئة الذي تفرضه اقتصادية دبي بطريقة آمنة وفعالة، حيث نستعد على مراحل في الأشهر المقبلة للوصول إلى سعة عمليات بنسبة 100%".

الجدير بالذكر أنه، مع الافتتاح الجزئي للمراكز التجارية، هناك أيضاً المزيد من نقاط البيع بالتجزئة لمتسوقي الذهب والمجوهرات. وفي تعليقه نيابة عن تجار المجوهرات في المراكز التجارية، قال السيد/ أميت دهاماني، السكرتير المشترك لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات: “يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بعملائنا ورعاتنا. بالإضافة إلى المتاجر عالية الجودة، فإن العديد من متاجر المجوهرات الراقية وعلامات المجوهرات الكبرى الموجودة في مراكز التسوق في دبي، تعمل أيضًا على تحسين إجراءات السلامة والاحتياط حسب التوجيهات الحكومية. هذا بالإضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي التي يخطط لها كل تجار المجوهرات. يسعدنا أن نرى كيف ستؤثر هذه الجهود المبذولة على تجارة الذهب والمجوهرات. "

وفقًا للمبادئ التوجيهية، ستسمح هذه المرحلة لتجار التجزئة بتوظيف 30٪ من القوى العاملة واستقبال نفس النسبة من العملاء، الأمر الذي سيمكن من الممارسة الصحيحة لمعايير التباعدالاجتماعي. سيتم توفير المطهرات والأقنعة والقفازات لجميع الموظفين والعملاء لتقليل أي مخاطر داخل المتاجر.

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وأضاف السيد/ شاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: "يقوم تجار الذهب والمجوهرات بعمل رائع من خلال اتباع جميع الاحتياطات المطلوبة واتباع جميع النصائح الحكومية. حيث سيعملون وفقًا لجميع الإرشادات التي وضعتها حكومة دبي لضمان صحة وسلامة تجار التجزئة والعملاء. من الالتزام بالتوقيتات إلى تطهير قطع المجوهرات، نعمل على جميع المستويات لضمان شعور العملاء بالأمان خلال التسوق".

في حين أن جميع الجهود تركز على العمل بأعلى معايير السلامة، تركز مجموعة دبي للذهب والمجوهرات على تقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائها حيث سيكون التركيز على جعلهم واثقين من بيئة التسوق الحالية.

معلقاً عن نسبة المبيعات المتوقعة، قال السيد/ عبد السلام ك. ب، أمين صندوق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، "من مهرجان أكشايا تريتيا العام الماضي إلى مهرجان أكشايا تريتيا هذا العام، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 35٪ خلال عام واحد ومن المتوقع أن ترتفع أكثر. مع افتتاح منافذ البيع بالتجزئة، نتوقع ارتفاع الطلب على المصوغات الذهبية حيث أثبت الذهب أنه خيار استثمار أكثر أمانًا. تاريخياً، ارتفعت قيمة المجوهرات الذهبية خلال الأوقات غير المستقرة، أو تفشي الوباء، أو الركود الاقتصادي. يمكن تحليل ذلك بسهولة من خلال دراسة السنوات العشرين الماضية، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 500% ".

ستوجه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أيضًا تجار التجزئة إلى استخلاص المعلومات من جميع العاملين حول كيفية مراقبة العملاء داخل منطقة السوق أو منافذ البيع لضمان تلبية جميع المعايير والتركيز على تقليل تأثير كوفيدا – 19.