نقل الإبداع إلى المطبخ في رمضان

فيما يقضي الناس المزيد من الوقت في المنزل خلال شهر رمضان، يمكن أن يكون الطهي طريقة مثالية للبقاء مشغولاً والبقاء على اتصال مع أحبائك.

فسواء كنت تطبخ بمفردك، أو كعائلة، أو عبر مكالمة فيديو مع الأصدقاء والزملاء، فإن إعداد وجبات الإفطار والسحور أصبح الآن أسهل وأكثر متعة من أي وقت مضى، بفضل مساعدة حلول المطبخ الذكية.

لتبسيط أعمال المطبخ، أطلقت إل جي للإلكترونيات مجموعتها من أفران الميكروويف NeoChef ™. والتي صممت لتضع الأداء والراحة في الصدارة، من خلال قابليتها للتكيف، لتناسب مجموعة متنوعة من احتياجات الطهي.

شوي شهي

سواء كان شوي الأطباق الرئيسية مثل الكفتة والسلمون، أو الأطباق الجانبية والمقبلات مثل الطماطم والبصل، يمكن للطهاة الاستفادة من سخان الفحم Charcoal Lighting Heater ™. بفضل خيوط الفحم المتقدمة المدمجة في الجهاز، يمكن لميكروويف LG NeoChef ™ توفير طريقة أكثر طبيعية لطهي وجبات الطعام في وقت أقل. على غرار شواء الفحم الحقيقي، يعمل تسخين الفحم على تعزيز امتصاص الحرارة، وتحريك الطعام وتقشيره بالتساوي، مع تأمين النكهة مع عدم الحاجة إلى موقد ساخن.

تحميص وقلي صحي

بالنسبة لهؤلاء الذين يهدفون إلى اتباع أسلوب حياة صحي، يمكنهم أيضاً تحضير أطباق مغذية باستخدام الميكروويف. تتميز أجهزة LG NeoChef ™ بوظائف التحميص الصحي الفريدة والقلي الصحي لتقديم النكهة، مع مراعاة السعرات الحرارية. يمكن أن تؤدي وظيفة التحميص الصحي إلى فقدان 72 جراماً من الدهون الزائدة، مقارنةً بطرازات الميكروويف التقليدية وهي مثالية لطهي الدجاج والخضروات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخيار Healthy Fry تجهيز بطاطس ووجبات خفيفة لذيذة، باستخدام كمية زيت أقل بكثير وتقليل الدهون بنسبة تصل إلى 72٪ عند مقارنتها مع القلي العميق.

Advertisements

صنع الزبادي ببساطة

يتميز الزبادي بغناه بالكالسيوم والبروتين، ويستخدم غالباً كعلاج أو مرافق لأي وجبة. الآن، يمكن معالجة الألبان في المنزل - بفضل أول أفران الميكروويف المنفردة في العالم المصممة لتخمير اللبن. فهذه المهمة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً أصبحت ممكنة وبسهولة الآن من خلال الضغط البسيط لبضعة أزرار على جهاز LG NeoChef ™. يمكن لكل من الطهاة المبدعين والهواة إنتاج زبادي محلي الصنع بجانب أطباق الكبسة أو البرياني المحبوبة لتكتمل الوجبة الحقيقية.

طبخ وتسخين وإذابة بسرعة

تم تصميم تقنية العاكس الذكي من إل جي لتوفير طهي متقن وفعال في غضون دقائق. يتيح التحكم الدقيق في درجة حرارة أفران الميكروويف NeoChef ™ للمستخدمين إذابة اللحوم والخضروات المجمدة قبل طهي وجبة الإفطار مباشرةً، بينما يتيح التسخين لهم سرعة تسخين بقايا المناقيش أو طهي الشوفان للسحور. إذا كان المستخدمون يرغبون في تناول وجبة خفيفة في المساء أثناء مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة، يمكن أن توفر أجهزة الميكروويف NeoChef ™ حلاً سريعاً. مع ما يصل إلى 1200 واط من الطاقة، يمكن طهي الفشار الصحي في 1.5 دقيقة فقط - أسرع 1.5 مرة من النماذج التقليدية.

تنظيف سهل

عادة ما يكو ن تنظيف المطبخ المهمة الأصعب خلال الطهي. لجعل التنظيف أكثر سهولة، تتميز أفران الميكروويف NeoChef ™ بطبقة داخلية مقاومة للبكتيريا EasyClean ™. يعمل الطلاء المتخصص على تقليل كمية البكتيريا الملتصقة بسطح الجهاز، والقضاء على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99.99٪. بالنسبة لهؤلاء الذين يعدون وجبات الطعام ويساعدون في المطبخ، فإن هذا يعني أيضاً تجربة تنظيف سهلة لقضاء المزيد من الوقت في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

لمعرفة المزيد عن أجهزة الميكروويف LG NeoChef ™ ومجموعة أدوات الطبخ الخاصة بالشركة، تفضل بزيارة: https://www.lg.com/ae_ar/c