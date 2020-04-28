دبا الحصن تتزيّن بالأشكال الهندسية الضوئية احتفالاً بالشهر الفضيل

زينت بلدية مدينة دبا الحصن الشوارع والميادين، بالعديد من اللوحات والأشكال الهندسية والرسومات الضوئية الملونة، المعبرة عن الفرحة والبهجة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، إلى جانب تزيين الأحياء السكنية بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن جهود بلدية مدينة دبا الحصن في بث البهجة والفرح والسرور لسكان المدينة الفاضلة التي تتناسب مع الشهر الفضيل وأجوائه السعيدة.

وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن "أن مدينة دبا الحصن من كل عام تسعى لاستقبال شهر رمضان بأجمل صورة، وأن البلدية عملت بجهد كبير لتزيين الشوارع والدوارات وبعض الاحياء الداخلية بمناطق المدينة الفاضلة.

وأكد مدير البلدية أن تزيين الشوارع والميادين والمباني، يأتي وفقاً لرسومات إسلامية مستوحاة من روحانية ومعاني شهر رمضان المبارك وذلك لنشر وبث المزيد من البهاء والجمال على المدينة الفاضلة.

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