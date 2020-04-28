آي إي سي تيليكوم تقدم محفظة حلول OneGate المدمجة لتعزيز الاتصالات الحاسمة في أعقاب انتشار كوفيد-19

طرحت شركة آي إي سي تيليكوم، الشركة المتخصصة في الاتصالات اللاسلكية، محفظة حلول OneGate المدمجة، أحدث حلول إدارة الشبكات اللاسلكية لتحسين وتعزيز قدرات المستجيبين في الخطوط الأمامية في كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في أعقاب انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم.

تضمّن إطلاق الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية عالمية لمحاربة كوفيد-19 إشارة على أهمية الاتصالات والتقنيات الجديدة لمكافحة الوباء. ومن جهتها، تؤكد مجموعة آي إي سي تيليكوم أهمية هذه القيم وثقتها بأن الحل الجديد سيساهم في مقاومة كوفيد-19 من خلال تمكين القنوات الحاسمة للقيام بالمهام الحرجة وذلك باستخدام أدوات اتصال فعالة.

تشكل محفظة OneGate Aid المدمجة حلاً مرنًا ومستقبليًا يعمل من منصة افتراضية تم تصميمه خاصة للمحافظة على الاتصال بين فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية المتنقلة في كافة الأوقات، مما يتيح التحكم الكامل والرؤية الواضحة لموافع الاتصالات النشطة.

بينما تعتمد المناطق الحضرية على شبكات GSM للاتصال، تعتمد فرق البعثات الإنسانية البعيدة والنائية بشكل كبير على الاتصالات اللاسلكية. علاوة على ذلك، يمنع التباعد الاجتماعي الإلزامي من تعزيز تواجد الموظفين أو تناوبهم في موقع ما، وهو ما يدفع الفرق العاملة في الميدان إلى استخدام الشبكات اللاسلكية لتلقي المشورة والتدريب عن بعد. ومع زيادة استهلاك كمية البيانات، فإن مجرد الوصول إلى شبكة الأقمار الصناعية لم يعد كافيًا، بل يجب أن يكون المستخدم في وضع يمكّنه من إدارة الموارد المتاحة وتوجيه الاتصالات الأساسية في العمليات الحرجة.

وبهذه المناسبة، علق السيد نبيل بن سوسيه، المدير العام لشركة آي إي سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تعتمد العمليات الناجحة خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 بشكل أساسي على إمكانية التواصل المناسب وفي الوقت المناسب في المجتمعات المتضررة، فهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لفرق الاستجابة الأولى أو المستشفيات المتنقلة التي تحتاج إلى سرعة التصرف، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية المناسبة. الآن وأكثر من أي وقت مضى، تعد الاتصالات بشكل عام، والاتصالات اللاسلكية على وجه الخصوص، حاسمة لدعم وتمكين مهام فرق الخطوط الأمامية. تم تطوير محفظة OneGate Aid المدمجة لتكون حلاً شاملًا يدعم التواصل اللاسلكي دون انقطاع في المناطق النائية والمناطق التي لا تتلقى تغطية بالنظام الشامل للاتصالات النقالة GSM."

يتم تشغيل محفظة حلول OneGate Aid المدمجة من آي إي سي تيليكوم بواسطة تقنية الثريا IP+ للاتصالات الثابتة و ثريا فوياجار (Thuraya Voyager) للاتصالات المتنقلة في المركبات عبر شبكة الثريا L-Band. يوفر هذا الحل خدمات محسنة لفرق الاستجابة الأولى وذلك بتقديم حزم معززة لنقل البيانات الكبيرة وجلسات النقاش حيًا على الهواء، وهو ما يعني تمكين موظفي الخطوط الأمامية من مشاركة التقارير التشغيلية في الوقت الفعلي والحصول على الاستشارات الطبية عن بعد، خاصة في الوقت الراهن مع انتشار وباء كوفيد-19.

توفر محفظة حلول OneGate Aid المدمجة أيضًا بوابة للصيانة عن بُعد، مما يمكّن فرق الدعم الفني من المراقبة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها في أي مكان وفي أي وقت. كما يحتوي الحل أيضًا على مجموعة أدوات الواقع المعزز، مما يوفر للعاملين الميدانيين أيدي مساعدة افتراضية تُعرض على شاشة الجهاز المستخدم (الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي)، وهو ما يعني إمكانية زيادة عدد الموظفين في الموقع بشكل كبير عبر الفرق الرقمية سواء من المقر الرئيسي أو تقديم الدعم المباشر لها من فرق آي إي سي تيليكوم.

وواصل السيد بن سوسيه: "بالإضافة إلى تمكين الاتصالات الحاسمة لدعم الخطوط الأمامية، فقد شهدنا زيادة كبيرة في استخدام مكالمات الفيديو، وهذه ردة فعل طبيعية للتأقلم مع العزلة الطويلة ومعايشتها. لهذا، ومن أجل دعم موظفي الخطوط الأمامية ومجتمعاتنا ككل، وبالتعاون مع الثريا، يسرنا مضاعفة حزم البيانات الخاصة بنا لشهر أبريل دون أي تكلفة إضافية."

ومع ميزة خدمة واي فاي المبنية في محفظة حلول OneGate Aid المدمجة، يتمكن للعمال عن بُعد بربط أجهزتهم الخاصة بحزمة IEC Welfare المخصصة لهم، مما يوفر لهم خيارًا إضافيًا للتواصل مع عائلاتهم بغض النظر عن موقعهم. يعمل حل IEC Welfare على أساس نظام القسائم التي توفرها الشركات ويتم توزيعها على الموظفين كجزء من حزمات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وفي حال اختار أي شخص تجاوز البيانات المحددة على القسيمة، يمكنه شراء قسائم إضافية أونلاين. وهكذا، لا تقتصر اتصالات العمال على ما توفره القسائم فقط ولا تشكل اتصالاتهم خطراً يهدد بتجاوز ميزانية اتصالات الشركة.

ومع خيار تثبيت تطبيقات خاصة عند الطلب، يمكن وصف محفظة حلول OneGate Aid المدمجة بأنها أحد أكثر حلول سات كوم مرونة وجاهزية للمستقبل في قطاع المساعدات الإنسانية، مما يمكن المؤسسات من استخدام هذه التقنية بشكل أفضل وإحداث أكبر فرق في المجتمعات المتضرر