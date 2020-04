طرق مختلفة وممتعة لاستكشاف دبي من المنزل

في الوقت الذي أصبح فيه التعلم عن بعد والعمل من المنزل السمة الأبرز في وقتنا الحاضر مع التحديات التي نعيشها نتيجة الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مازالت هناك أمامنا الكثير من الفرص للاستمتاع بمدينة دبي كواحدة من أفضل الوجهات العائلية في العالم من خلال تجارب مميزة يمكن لكافة أفراد العائلة اختبارها عبر الانترنت لتمنحهم أجمل الأوقات.

مباشر من دبي

يتيح لكم برنامج "مباشر من دبي" الإفتراضي الذي يقدمه جدول فعاليات دبي الفرصة لمتابعة ومشاهدة الشخصيات الموهوبة في دبي ممن يمارسون تمارين اللياقة البدنية، وفنون الطهي، والاستعراضات، ويقدمون عروض المسرح والكوميديا التفاعلية التي تهم شرائح متنوعة من المجتمع وتناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمكن للجمهور المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية المبتكرة أو جلسات تفاعلية أو تعلم شيء جديد من خلال هذه التجارب الافتراضية التي يقدمها جدول فعاليات دبي عبر صفحته على انستجرام من الأربعاء إلى السبت من كل أسبوع.

ألعاب مشوّقة

من قال أنه لا يمكنك خوض تجربة لعبة الرولر كوستر المسلية وأنت جالس في البيت؟ فيما يلي مجموعة من الألعاب التي ستجعلك تعيش أجواء الإثارة والتشويق وأنت في المنزل!

مدغشقر ماد برسوت Mad Pursuit at Motiongate, Dubai : هنا المكان الأمثل لك للتشويق والمغامرة! مدغشقر ماد برسوت رحلة لولبيّة حول السيرك، هي الأسرع والأكثر جنوناً وإثارة وحركة!

القطار السريع في موشنجيت دبي The Bullet Train at Motiongate, Dubai : إنّ المنعطفات والإنحدارات في هذه اللعبة السريعة تجعلك تعيش أجواء التشويق والمغامرة وترفع الأدرينالين بحيث لا تنساها! جرّب الرحلة من "ديستركت 12 " إلى "ذا كابيتول" التي ستزيد حماسك!

دراجون غلايدرز Dragon Gliders at Motiongate, Dubai: حلّقوا في السماء مع "هيكب" و"تووثليس" نحو جزر "الفوربيدينغ آيلندز"، وانطلقوا برحلة لولبيّة في أرجاء "بيرك" من الغرايت هولز إلى الكهوف! إن لعبة الرولركوستر المعلقة سوف تجعلكم تستخدمون كافة أحاسيسكم لأنها لعبة تختلف عن مثيلاتها.

فيلوسيرابتور The Velociraptor at IMG Worlds of Adventure, Dubai: انطلق في مغامرة مثيرة تأخذك إلى عصور ما قبل التاريخ للتعرف على الديناصورات في الوادي المفقود من قلب صحراء دبي! لا مكان لضعاف القلوب! هل لديك الجرأة المطلوبة؟

سبايدرمان دوك أوكس ريفنج Spiderman Doc Ock’s Revenge at IMG Worlds of Adventure, Dubai: تجول في المدينة مع سبايدر مان وساعده في مواجهة عدوه الشرير دوك أوك لمنعه من سرقة إمدادات المدينة من الطاقة، في مغامرة مشوقة لا ترغب بالانتهاء منها.

ذا دراجون رولر كوستر The Dragon Roller Coaster at LEGOLAND®, Dubai: انطلق في رحلة LEGO التي تعود للقرون الوسطى والتي تأخذك إلى قلعة LEGOLAND® الملونة ، المليئة بالرسوم المتحركة الساحرة والمشاهد النابضة بالحياة المصنوعة بالكامل من مكعبات الـ LEGO ، والتي تؤدي إلى مسار خارجي مليء بالمنعطفات المليئة بالمرح. إن هذه الرولر كوستر هي أول رحلة يتم تثبيتها في LEGOLAND® بدبي، أحد المنتزهات الترفيهية في "دبي باركس آند ريزورتس".

فنون وحرف يدوية

استثمر وقتك في إطلاع أولادك على معالم دبي البارزة من خلال صقل مهاراتهم الفنية عبر مقاطع فيديو ودروس فنية يمكن متابعتها والتعلم منها بسهولة.

مقاطع الفيديو "كيفية الرسم"

بانوراما دبي Dubai City Skyline : تتميّز دبي بمشاهد معمارية وطبيعية خلاّبة تجذب اهتمام زوّارها وتجعلهم يتأمّلون بها. بإمكانك أن تحتفظ بمخيّلتك صورة عن دبي عبر هذا البرنامج التعليمي البسيط الذي يعلمك طرق رسم منظر بانورامي لدبي!

برواز دبي Dubai Frame :يُعد 'برواز دبي' واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهداً وإطلالاتٍ ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن 'بروازٍ واحد'، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر. ويوفر 'برواز دبي' إطلالاتٍ بانوراميه لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبلٍ زاهر. هذا الفيديو سهل المتابعة وسيجعل أطفالك سعداء!

برج خليفة Burj Khalifa :برج خليفة – ناطحة سحاب مذهلة تلفت انتباه الجميع! وعلى الرغم من الأرقام القياسية العالمية العديدة التي سجّلها، فإنّ تصميمه الفريد يجعل المشهد البانورامي لمدينة دبي أكثر جمالاً. ولكن لا تقلق من رسم برج خليفة، لأن هذا الفيديو يجعلك ترسمه بكل سهولة!

فندق برج العرب Burj Al Arab Hotel :يشتهر هذا الفندق من فئة السبع نجوم بكونه أحد أفخم الفنادق في العالم، وهو مبني على شكل شراع سفينة الداو التقليدية، ويحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم لفخامته وهندسته المعمارية الرائعة، ويمكنك التأكد من أن الأطفال سيحبون محاولة رسم ونسخ هذا الفندق المميز وإبراز جماله.

نخلة جميرا Palm Jumeirah, Dubai : سيحب الأطفال رسم هذا الأرخبيل الاصطناعي الذي يتخذ شجرة النخيل المكونة من جذع و17 سعفة. فعندما تتاح لهم الفرصة لاستعراض مواهبهم، يمكنهم أيضًا التعرف على مكوّنات هذه الجزيرة المشيّدة على شكل شجرة والمشهورة بأبراجها وشققها الأنيقة، والمطاعم الفاخرة، والفنادق الضخمة والمميزة مثل فندق أتلانتس النخلة.

برامج اللياقة البدنية والفنون الإبداعية

على الرغم من عدم توفر فرصة الجري أو الهرولة أو حتى المشي، ولا حتى حضور دروس الفنون الإبداعية في الأماكن العامة والمعارض، إلا أن ذلك لا يمنع من مواصلة القيام بهذه الأنشطة أثناء البقاء في المنزل، ويرجع الفضل بذلك للدروس الاحترافية والمهنية المجانية على الإنترنت.

دبي للفنون الأدائية

تقدّم أكاديمية دبي للفنون الأدائية دروساً مجانية على الإنترنت للأطفال. تشمل عددًا من المجالات بما في ذلك الرقص المعاصر ورقص الشوارع، ومعسكرات تدريب اللياقة البدنية، والمسرح الاستعراضي الموسيقي وغيرها. فيما تستهدف الجلسات المجانية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 18 عامًا. ويمكن لأي فنان الانضمام إلى الحصص التدريبية التي تستغرق حوالي 45 دقيقة، ويقدمها معلمون من "دبي للفنون الأدائية"على Zoom . علماً بأنه يمكن التسجيل من خلال المراسلة على العنوان التالي: [email protected]

PE with Joe - يقدم المؤلف ونجم اللياقة البدنية على إنستجرام "جو ويكس" سلسلة من التمارين المجانية للأطفال على قناته على اليوتيوب“The Body Coach TV” . الأمر الذي لا يتطلب معه معدات ولا أدوات، كما أنها متاحة كذلك للكبار. وكان المدرب العالمي “جو ويكس” الشهير بلقب «ذا بودي كوتش»، قد قاد أكبر تجمّع لتمارين التحمّل في المنطقة ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2019، حيث انضمّ إليه الآلاف في ممارسة تمارين التحمّل لمدة 30 دقيقة.

دليلك للتحدّي Find Your 30 : يتضمّن دليلك للتحدّي Find Your 30 مجموعة من مقاطع الفيديو والمقالات والتقارير السمعية والبصرية حول الصحة والتغّذية وغيرها. وتم تطويره كجزء من فعاليات تحدّي دبي للياقة الذي ينظّم سنوياً، وينصح العائلات والأطفال بزيارة الموقع الافتراضي، للحفاظ على لياقتهم حتى خلال فترة مكوثهم في البيت!