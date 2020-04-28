الامارات | "الصحة": 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة شفاء و7 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة شفاء و7 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وسبع حالات وفاة.

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وأكدت الوزارة، من جهة ثانية، أنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص للكشف عن «كوفيد 19».

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