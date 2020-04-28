الامارات | جواهر القاسمي توجّه بإنشاء «كنف» لتوحيد إجراءات حماية الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر القاسمي توجّه بإنشاء «كنف» لتوحيد إجراءات حماية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2020

وجّهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إدارة سلامة الطفل بالإمارة ببدء العمل على تأسيس وإنشاء بيت الطفل «كنف» لتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية والجنسية، وتوحيد إجراءات حماية الطفل، ما يسهل على المؤسسات المعنية توفير خدمات الإحالة والعلاج في مكانٍ واحدٍ متكامل المرافق والخدمات وفي مناخٍ يشعرهم بالأمان والدعم والمساندة.

ويعتبر مشروع بيت الطفل «كنف» مماثلاً لنموذج مركز «بارناهوس» الذي انطلق من آيسلندا، ويعني «بيت الطفل» باللغة الآيسلندية، ويوجد اليوم ما يقارب 50 مركزاً في مختلف المدن والبلدان الاسكندنافية، بعد نجاح تجربته في خدمة وعلاج الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء، والتخفيف من معاناتهم والتأثير النفسي عليهم، وتسريع إجراءات قضاياهم.

ومن المقرر أن تتولى إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إدارة بيت الطفل «كنف» وإتمام مهام التنسيق والإشراف على العمليات، إذ تجري مجموعة من الزيارات والاجتماعات مع الجهات المعنية بحماية الطفل داخل الدولة وخارجها، وذلك للاطلاع على الممارسات الحاليّة المتعلقة بحالات العنف والإساءة.

وسيجمع «كنف» أربع جهات مختصة بمتابعة ومعالجة حالات الإساءة ضد الأطفال وتقديم الدعم والإرشاد لهم، تحت سقفٍ واحدٍ، وهي: دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إدارة حماية حقوق الطفل، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الدعم الاجتماعي، إدارة الطب الشرعي بالشارقة، ونيابة الشارقة الكلية، التابعتان لوزارة العدل.

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وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي، أن بيت الطفل «كنف» يمثل محطة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية في الشارقة، تُترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول دور المجتمع ومؤسساته في توفير بيئة آمنة للأطفال تحقق سلامتهم الذهنية والجسدية، كونها حقوق أساسية من ناحية، وشروط لبناء الشخصية المنتجة الملتزمة بمصالح مجتمعها من ناحية ثانية.

وقالت سموها: «قد يتعرض الأطفال في مختلف المجتمعات لأنواعٍ مختلفة من الإساءة وسوء المعاملة، ويشكل موضوع متابعة الحالات تحدياً كبيراً أمام الطفل وذويه لما يحتاجه من وقت وجهد وإجراءات طويلة ومعقدة، الأمر الذي يجعل من تسهيل هذه المهمة ضرورة اجتماعية، فما يتعرض له الطفل في صغره يبقى راسخاً في ذاكرته وقد يتراكم ليلحق به أضراراً نفسية وصحية دائمة، إلا إذا شعر الطفل أنه في محيط آمن وأن هناك من يهتم به وسط أجواء دافئة تعيد له الثقة والأمان».

وتابعت سموها: «تتمتع دولة الإمارات بنسبة عالية من الأمن والاستقرار الأسري، ونحن ننظر لهذه الحالة كونها منجزاً يجب الحفاظ عليه والانتقال به نحو مستويات أعلى من خلال توحيد جهود كافة المؤسسات الاجتماعية المعنية، وتطوير آليات للاهتمام بالأطفال والأسرة، وتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعاطي مع حالات الإساءة للأطفال، فالمجتمعات المتقدمة تبتكر وسائل تطورها وتضع مصلحة الفرد في قلب برامجها، وتعتبر أن الإساءة لأي فرد فيها وخصوصاً للطفل، بمثابة تعدٍّ على ثقافتها وقيمها وأخلاقياتها المشتركة، وأن حماية الأطفال هي حماية للمستقبل وقيمه».

وأضافت سموها: «من خلال «كنف» الذي يستكمل المشهد المؤسسي في الإمارة والدولة، تواصل الشارقة تعزيز منظومتها الاجتماعية التي تكفل الحقوق وتنمي الوعي بالواجبات وتؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم الذي نريد له أن يتجلى في كرامة كل فرد». محطة واحدة آمنة

تتجسد أهمية بيت الطفل «كنف» في أنه يمثل محطة واحدة لمقابلة الطفل، حيث لن يضطر الطفل لإعادة سرد أحداث الاعتداء أكثر من مرة واحدة وفي غرف مجهزة بالكامل تحاكي مساحات لعب الأطفال، بوجود أخصائيين مدرّبين، وغرف مراقبة تتيح للجهات المعنية أخذ أقوال الطفل دون الحاجة لمقابلته مرة أخرى، كما ستسهم آلية عمل «كنف» المتكاملة في توفير نظام رقميٍ موحّد لتخفيف الآثار النفسية لأي طفلٍ تعرَّض لأي شكلٍ من أشكال الاعتداء.

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