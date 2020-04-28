الامارات | مطاعم ومقاهي عجمان تستقبل زبائنها بإجراءات احترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم ومقاهي عجمان تستقبل زبائنها بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إعادة فتح المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والصالونات بعجمان، حيث أعدت البلدية إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لضمان فاعلية التشغيل الجزئي، من خلال التعميم رقم 38 لسنة 2020، هدفها الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتقال الأمراض بين أفراد المجتمع. وذلك استناداً إلى توجيهات لجنة استمرارية الأعمال بالإمارة، وبالتوازي مع قرار دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

وأكد مدير عام الدائرة عبدالرحمن محمد النعيمي أن الدائرة تحرص على سلامة وصحة العاملين والزبائن على حد سواء، وعلى الجميع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعامل معها بشكل جاد، وقاية للمخاطر المحتملة وحفاظاً على صحة الجميع، كما أن هذا القرار جاء ليشمل المطاعم والمقاهي ومنشآت تحضير الأغذية، لتعمل وفق ساعات التعقيم الوطني، بحيث تتيح لها أن تعمل حتى الساعة العاشرة مساءً، أما خلال أوقات التعقيم الوطني والتي تبدأ من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، سيسمح بتوصيل الطلبات الغذائية للمنازل حتى الساعة الثالثة فجراً على ألا يتم استقبال الزبائن في المنشأة، وقد أصدرت الدائرة إجراء السماح لتوصيل الطلبات في فترة التعقيم الوطني، ومن خلاله يتم تقييم وسيلة النقل (دراجة نارية أو مركبة) والتأكد من برامج التعقيم في المنشأة ووسيلة النقل، والتأكد من استيفاء شروط السكن المناسب واستخدام وسائل الوقاية الفعالة من كمامات وقفازات، وتسليم الغذاء عن بعد من خلال المسافة الآمنة، ولا يتم منح التصريح من الإدارة المختصة بالدائرة إلا بعد التأكد من استيفاء المنشأة للمتطلبات.

وبينت أنه تم التركيز على المتطلبات الصحية، والتأكيد على قياس درجات الحرارة للعاملين والزبائن بشكل دوري قبل الدخول، والإلتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة آمنة تبلغ 2 متر بين كل شخص وآخر باستثناء أفراد الأسرة الواحدة، وتم اعتماد مساحة 4 متر مربع لكل زبون داخل منشأة، كما تتضمن المتطلبات الصحية أن يتم تقليل أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال مع مراعاة ترك مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى أو إضافة حواجز بين الطاولات، ويجب تقليل أماكن الجلوس منعاً للازدحام في ردهات المطاعم بالنسبة ذاتها، كما تلزم المتطلبات أصحاب المنشآت بعدم السماح للزبائن بالتواجد في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الأشخاص في المنشأة الغذائية، وألزمت كذلك أصحاب المنشآت بعد السماح للزبائن بالتواجد أكثر من 3 ساعات في المنشأة،

Advertisements

وأضافت أن على جميع المنشأت الالتزام بارتداء كمام الوجه للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة، والتأكيد على استخدام البدائل الأحادية كالأواني والأطباق والأكواب والعبوات، مع إلزام المنشأة بعدم تقديم خدمة البوفيه المفتوح والشيشة، و تنفيذ عمليات تنظيف وتطهير شاملة بعد ساعات العمل، وتعليق خدمة صف السيارات.

وفي سياق إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية بشكل جزئي، أصدرت الدائرة في وقت سابق التعميم رقم 9 لسنة 2020، حيث تم إلزام الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز التجميل باستقبال الزبائن من خلال المواعيد فقط، وإلغاء منطقة الانتظار وعدم السماح للزبائن بالتواجد في المنشأة، وإزالة كافة الصحف والمجلات، واستخدام الأكواب أحادية الاستخدام في حال توفير الضيافة للزبائن، مع ارتداء الكمامات أثناء تقديم كافة الخدمات للزبائن، وتوفير معقم الأيدي والصابون السائل مع ضرورة غسل الأيدي قبل وبعد كل خدمة، وتعقيم كافة مرافق المنشأة من مقابض الأبواب والكراسي وطاولات الانتظار والأدوات وأحواض غسيل الشعر وأجهزة التحكم كجهاز التلفزيون وكراسي الحلاقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news