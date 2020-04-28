الامارات | شرطة الشارقة تكافح التسول بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكافح التسول بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة حملة توعية لمكافحة ظاهرة التسول خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار «كافح التسول وساعد من يستحق»، بهدف توعية أفراد الجمهور بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.

وتأتي الحملة تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية، واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة الشارقة للحد من الظواهر السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك، من خلال انتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأماكن السكنية والأسواق والمراكز التجارية أو بالقرب من محطات تعبئة الوقود، مختلقين أسباباً وأعذاراً مختلفة بهدف استدرار عطف الجمهور لمساعدتهم.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد الجمهور عدم التعامل مع هؤلاء المتسولين أو التواصل والتلامس الجسدي معهم بأي صورة من الصور، ما قد يكون مصدراً لانتقال العدوى وانتشار الأمراض، كما تدعو أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الباعة الجائلين والأشخاص الذين يقومون بعرض أي نوع من السلع، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، وتجنباً لأي نوع من المخاطر التي قد تسببها مثل هذه الممارسات والحيل التي يتبعها المتسولون للإيقاع بضحاياهم.

Advertisements

وحذرت أفراد المجتمع من الوقوع ضحية في براثن المتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع، ورغبتهم في فعل الخير، ويحصلون على أموالهم بغير وجه حق.

ودعت أفراد المجتمع إلى المساهمة في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية بالتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على الرقم المجاني (901) أو (80040) الخاصين بغرفة العمليات في شرطة الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news