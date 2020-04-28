الامارات | «السلامة الغذائية» تقدّم 142 ألف خدمة خلال الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تقدّم 142 ألف خدمة خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 142 ألفاً و63 خدمة زراعية وغذائية للمتعاملين، خلال الربع الأول، عبر منظومتها الخدمية التي تتضمن 49 خدمة مختلفة، والتي يتم التقديم لها من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة والموزعة على مناطق إمارة أبوظبي كافة.

وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني 138 ألفاً و423 خدمة بنسبة 97.4% من المعاملات التي تم تنفيذها، بينما بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها وجهاً لوجه 3640 خدمة، الأمر الذي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الهيئة في رحلة التحوّل الرقمي بخدماتها وتطويرها المستمر لمنظومة الخدمات. واستحوذت الخدمات الزراعية على 75% من الخدمات التي تم تنفيذها.

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