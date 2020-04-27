الامارات | "الإحاطة الإعلامية" تحدد الوسيلة الأمثل للتغلب على "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحاطة الإعلامية" تحدد الوسيلة الأمثل للتغلب على "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أن الوسيلة الأمثل لتقليل فرص الإصابة بعدوى كورونا، والتغلب على الفيروس تكمن في تقوية مناعة الجسم عبر ممارسة الرياضة واتباع نظام غذاء صحي، مشيرة إلى وجود مسببات للمضاعفات التي يصاب بها مرضى كورونا، شملت السمنة والتدخين، والتوتر الدائم، والغضب، والسهر.



وتفصيلاً، أكد المستشار الصحي للقيادة العامة لشرطة دبي، العميد الدكتور، علي سنجل، خلال الإحاطة، أن الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة صحي قادرون على تجنب الأمراض لعمر متقدم جداً، وحماية أنفسهم حتى من العدوى، وهو ما تم رصده مع الحالات المصابة بكوفيد - 19، حيث تغلب العديد من كبار السن على الفيروس دون عناء".



وقال سنجل: "هناك دراسات أكدت أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يسبب مضاعفات عند أصحاب السمنة المفرطة، كما أن آثار التدخين مضرة على صحة الفرد ومستقبله، ومعظم الحالات اللي تعرضت لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت من المدخنين، على عكس تأثيره على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل معتاد ويتبعون أسلوباً صحياً، حيث يكونون أقل عرضة لمضاعفات المرض، ولا تتعدى احتمالية الإصابة 4 من كل ألف"، مشيراً إلى أن الخوف مرفوض، لأن الخوف يضعف مناعة جسم الإنسان، لافتاً إلى أن الحذر والحكمة وراحة البال تسهم في تقوية مناعة الأجسام، وتساعد على مواجهة أية عدوى.

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وأكد على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي متزن، يعتمد على الألياف مثل الخضراوات والفواكه والبذور، والابتعاد عن السكريات والدهون بشكل، حتى يقوى الجسم، وينمو نمواً صحياً بعيد عن الأمراض، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الحالية من المهم تناول الطعام باعتدال، خاصة وأن الإفراط في الطعام يؤثر سلباً على الجهاز الهضمي والجسم ككل.



وشدد سنجل، على أهمية ممارسة الرياضة الصحيحة لتقوية مناعة الجسم، وتعزيز الدورة الدموية، مع الابتعاد عن التوتر المستمر أو أي عوامل نفسية سلبية كالغضب والحزن الشديد والابتعاد عن السهر حتى لا يتعرض الجسم لعدوى مستمرة، بسبب ضعف جهاز المناعة، مطالباً الأسر بالتكاتف وإعادة ترتيب الأولويات، لخدمة هذا الوطن الغالي.

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