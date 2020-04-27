الامارات | «صحة دبي» تمنع استخدام أو بيع أجهزة فحص «كورونا» غير المعتمدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تمنع استخدام أو بيع أجهزة فحص «كورونا» غير المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت هيئة الصحة في دبي منع استخدام أو بيع أجهزة الفحص المخبري السريع، للكشف عن الأجسام المضادة في الدم لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مطالبة المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة، والمنشآت الصيدلانية المرخصة من قبلها بالالتزام بالقرار، منعاً للمخالفة.

وعزت الهيئة قرار المنع في تعميم أصدرته أمس، بأنه لم يثبت حتى الآن جدوى هذه الأجهزة المستخدمة لفحص «كورونا»، ولم يتم اعتمادها عالمياً كوسيلة تشخيصية معتمدة، مشيرة إلى أنها تقوم حالياً على اختبار فاعلية هذه الأجهزة وستبلّغ كل الجهات بالنتائج.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها القائمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والاستمرار في النهج العلمي القائم على الأدلة والبراهين.

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