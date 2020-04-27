الامارات | تمديد صلاحية المعاملات المعتمدة وتجديد رخص البناء لجميع أنواع المباني

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد صلاحية المعاملات المعتمدة وتجديد رخص البناء لجميع أنواع المباني والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تيوتر"، أن في إطار حرص بلدية دبي على إنجاز جميع المشاريع في الإمارة وضمان استمراريتها، تم تمديد صلاحية المعاملات المعتمدة وتجديد رخص البناء لجميع أنواع المباني حتى نهاية عام 2020، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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