ألوان لتعزيز الطاقة الإيجابية في منازلكم

تلعب سيكولوجية الألوان دوراً مهماً في رسم تفاصيل المساحات التي نمضي فيها أوقاتنا في منازلنا، حيث يؤثر اختيار الألوان على المزاج العام والأجواء في المنزل. ويقدّم الخبراء في ’انتيريرز‘ مجموعة من النصائح حول الألوان التي يمكنها أن تعزز الطاقة الإيجابية في المنزل.

البنفسجي

المزايا: الاسترخاء والتأمل

يتكوّن اللون البنفسجي من الأحمر الدافئ والأزرق البارد، مما يجعله خياراً ممتازاً لتحفيز القدرة على التأمل، فهو يساعد في منح راحة البال ويعزز القدرة على التركيز.



الأزرق الهادئ

المزايا: الهدوء والسكينة

اللون الأزرق من أفضل الألوان التي يمكن استخدامها في غرف النوم والمساحات المخصصة للعمل. يحفز هذا اللون النظافة والصحة والإنتاجية لإنه يذكرنا بتواجدنا بجانب البحر، ويفضل تعزيز حضور هذا اللون باستخدام عناصر من الخشب الطبيعي. ويمكن استخدام اللون الأزرق في السجاد والقطع الفنية والاكسسوارات وورق الجدران.

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الأخضر

المزيا: العافية والرعاية

من أجمل مزايا هذا اللون هو أنه يأتي بأجواء الطبيعة والنقاء إلى المنزل. ويمكن إضفاء إحساس بالسكينة والنضارة على أي مساحة من خلال استخدام أوراق الجدران التي تحمل تصاميم لأوراق الأشجار والنباتات الخضراء، وأيضاً من خلال لمسات من اللون الأخضر في الأثاث والاكسسوارات. أفضل الأماكن لاستخدام هذا اللون هي غرف النوم وغرف المعيشة والمكاتب لأنه يعزز مستويات التركيز أثناء العمل.



الأصفر

المزايا: القوة والإلهام

يعد اللون الأصفر من أكثر الألوان التي تمنح شعوراً بالترحاب والإيجابية، وهو من بين أفضل الخيارات لغرف العائلة وغرف الأطفال لأنه يرفع مستويات التركيز ويقوي الذاكرة ويعزز الشعور بالسعادة.



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