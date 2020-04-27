كيف يُسهم فيروس كوفيد-19 في تغيير حياة المستهلكين اليومية في المملكة العربية السعودية



خلال أقلّ من شهرٍ من الزمن، أدّى تفشّي فيروس "كوفيد-19" إلى إحداث تحوّل سريع في أسلوب الحياة اليومية لملايين السكان في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، يُقدّم أحدث تقاريرنا الصادرة عن فريق البيانات التابع لـ Choueiri Group نتائج معمّقة حول كيفية تأثير هذه الجائحة على سلوكيات المستهلكين العرب الشرائية وكيفية انعكاس أسلوب "الحياة في المنزل" على استهلاكهم للوسائط.

وأُجري الاستبيان على مرحلتين بغرض تتبّع التغيرات المهمة في ظلّ تطوّر الوضع العام المحيط بـ"كوفيد-19".

يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي لتنزيل التقرير الكامل والاطلاع على الأفكار المعمّقة الوارد فيه: