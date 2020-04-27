الامارات | 28% زيادة في الحيوانات والمواشي المستوردة بالأسواق المحلية في 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 28% زيادة في الحيوانات والمواشي المستوردة بالأسواق المحلية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أعداد الحيوانات والمواشي المستورد خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 250.4 ألف رأس (الأغنام والأبقار والجمال) بنسبة زيادة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2019) التي شهدت استيراد 195.2 ألف رأس، مؤكدةً تكثيف وتعزيز الخدمات التي تقدمها لمستوردي الحيوانات، وتوفيرها عبر قنواتها الإلكترونية والذكية كافة، وتسريعها لإجراءات الفحوصات اللازمة، لضمان أعلى معايير الحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»:«إن الوزارة تعمل على ضمان استمرارية واستدامة سلاسل توريد الغذاء، انطلاقاً من توجيهات قيادة الدولة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعزيز مرونة واستمرارية الخدمات المقدمة لمستوردي الثروة الحيوانية والمواشي، وذلك من خلال توفيرها عبر قنواتها الإلكترونية والذكية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأسواق المعتمد الاستيراد منها، وتسهيل وتسريع إجراءات الفحص والحجر الصحي للإرساليات مع ضمان أعلى معايير الحفاظ على الصحة والسلامة العامة».

وأشار إلى أن الوزارة استبدلت شرط تقديم الشهادات الأصلية، خصوصاً الشهادات الصحية للإرساليات، بتحميل نسخ منها عبر القنوات الذكية والإلكترونية لخدمات الوزارة، تسهيلاً على مستوردي الماشية، والتزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة.

وشهد الربع الأول من العام الجاري استقبال منافذ الدولة 506 إرسالية مواشي وأغنام، تضم ما يزيد على 231 ألف رأس أغنام، و4465 رأس أبقار، ونحو 15 ألف رأس من الجمال، مقارنة بـــ178.6 ألف رأس أغنام، و2641 رأس أبقار، وما يقارب 1400 رأس جمال تم استيرادها خلال الربع الأول من العام 2019.

Advertisements

وفيما يخص عمليات الحجر الزراعي والبيطري للإرساليات الواردة للدولة، قال علوان: «عملت الوزارة على تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة، في مراكز الحجر الزراعي والبيطري، ضماناً للاستمرارية والمرونة في الخدمات الحكومية، بحسب معايير وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشمل ذلك توفير كافة المستلزمات من كمامات ومعقمات ووضع ماسح ضوئي حراري لديوان الوزارة وأجهزة كشف حرارة للمناطق مع مراعاة التنظيف المستمر لمباني الوزارة باستخدام مواد تطهير ومعقمات، كما تم وقف استلام الوثائق الأصلية للشحنات الواردة مثل الشهادات الصحية وشهادات المنشأ والاكتفاء بالنسخ المحملة على النظام الإلكتروني أو الذكي، وفي الخطوة الوحيدة التي تتطلب ضرورة حضور المتعامل (صاحب الارسالية) تم تنظيم عملية استقبال المتعاملين بما لا يسمح بتجمع للمتعاملين في الوقت نفسه في مركز الخدمة التابع للوزارة، كما تم إيقاف استخدام مؤشر السعادة في جميع مراكز الوزارة وعليه يمكن للمتعامل الدخول على طلبه وتقيمه الكترونياً او في حال استيائه الاتصال بمركز اتصال الوزارة لتسجيل ملاحظته وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك».

وأضاف أنه بالتوازي مع دعم وتعزيز استمرارية حركة استيراد المواشي والأغنام، عملت الوزارة على دعم الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية عبر مجموعة من الخدمات الالكترونية والذكية شملت إجراءات التراخيص والشهادات الاعتيادية بالإضافة إلى خدمات متخصصة في الارشاد البيطري وفحص الحيوانات لضمان الصحة الحيوانية وزيادة الإنتاج.



استيراد اللحوم من 80 دولة

أفاد سلطان علوان أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها بشكل دائم، شماناً لتنوع أسواق ومصادر التوريد، بما يضمن تواجد وفرة ومخزون دائم من السلع والمنتجات الغذائية، ففي ما يخص منتجات اللحوم الحمراء والأغنام والأبقار، يتجاوز عدد الأسواق المعتمدة والتي يتم الاستيراد منها حالياً بشكل دائم 80 دولة حول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news