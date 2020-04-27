الامارات | 1000 أسرة جديدة تحصل على دعم مالي من «أبوظبي الاجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 أسرة جديدة تحصل على دعم مالي من «أبوظبي الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات صادرة عن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، عن إضافة 1000 أسرة جديدة من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود إلى برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وذلك خلال الـ11 شهراً الأخيرة ليبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 4200 أسرة، فيما أعلنت الهيئة قيامها بصرف الدفعات المالية إلى جميع الأسرة قبل حلول شهر رمضان، وبناءً على الظروف الحالية الاستثنائية، بدلاً من الانتظار حتىى مطلع الشهر.

وتفصيلاً، يهدف البرنامج إلى الوصول إلى جميع الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، لتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة، عبر دعمها مالياً ومساعدة افرادها القادرين على العمل للاعتماد على أنفسهم من خلال التدريب والتأهيل، فيما تتمثل معايير وشروط برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في أن تكون الأسرة مقدمة الطلب من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للأسرة أقل من خط الدعم المعتمد.

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وأكد البرنامج على دراسته لجميع الطلبات التي يستقبلها بصورة دقيقة، عبر الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمصرفية لتوفير المعلومات المتعلقة بالأسر المتقدمة كافة، مشدداً على أن دعم هذه الأسر وتمكين أفرادها القادرين على العمل جزء من رؤية القيادة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقرارها الاجتماعي واستقلالها المالي.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي لا يقتصر دوره على جانب الدعم المالي الذي يقدمه للأسر ذات الدخل المحدود، وإنما يعمل أيضاً على تمكين أفرادها القادرين، من أجل تسهيل حصولهم على فرص عمل تلاءم إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، ويتم تحديد المستفيدين القادرين على العمل اعتمادا على عدد من العوامل أبرزها العمر والحالة الصحية مما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي.

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