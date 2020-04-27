الامارات | شرطة الشارقة تكافح التسول بالتوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكافح التسول بالتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعوية لمكافحة ظاهرة التسول خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار (كافح التسول وساعد من يستحق)، بهدف توعية أفراد الجمهور بالمخاطر التي تنضوي عليها هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، وذلك ضمن مبادراتها للحد من الظواهر السلبية ومكافحتها.

وتأتي الحملة تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية، واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة الشارقة للحد من الظواهر السلبية، التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك، من خلال انتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأماكن السكنية والأسواق والمراكز التجارية أو بالقرب من محطات تعبئة الوقود مختلقين مختلف الأسباب والأعذار التي تستدر عاطفة الجمهور لمساعدتهم.

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وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد الجمهور بعدم التعامل مع هؤلاء المتسولين أو التواصل والتلامس الجسدي معهم بأي صورة من الصور، مما قد يكون مصدراً لانتقال العدوى وانتشار الأمراض، كما تدعو أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الباعة الجائلين والأشخاص الذين يقومون بعرض أي نوع من السلع، وذلك حرصاً على سلامتهم وصحتهم، وتجنبًا لأي نوع من المخاطر التي قد تسلبها مثل هذه الممارسات والحيل التي يتبعها المتسولون للإيقاع بضحاياهم.

وتحذر القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور من الوقوع كضحية في براثن المتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع، ورغبتهم في فعل الخير، كما تدعو أفراد المجتمع إلى المساهمة في القضاء على هذه الظواهر من منطلق المسؤولية المجتمعية، بالتبرع عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على الرقم المجاني (901) أو (80040) الخاصين بغرفة العمليات بشرطة الشارقة.

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