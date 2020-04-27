الامارات | كهرباء الشارقة تعلن تشغيل 4 محطات وتعديل الشبكات في51 منطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تعلن تشغيل 4 محطات وتعديل الشبكات في51 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تشغيل عدد 4 محطات جهد 132 كيلو فولت وذلك خلال خلال العامين الماضيين تشمل محطات أبوشغارة ومركز الشارقة للاستثمار والمدينة الجامعية وتشغيل محطة تلال وإضافة مفاتيح 123 كيلو فولت بمحطة الطي كما كشفت الهيئة عن تشغيل عدد 25 محطة فرعية جهد 33 كيلو فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة كما تم الإنتهاء من مشروعات جديدة لتعديل الشبكات في عدد من مناطق مدينة الشارقة تشمل خطوط 132 جديدة ومشروعات تعديل شبكات 33 و11كيلوفولت في أكثر من 51 منطقة بالشارقة.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن المحطات الجديدة تأتي في إطار التوسعات والمشروعات التطويرية الضرورية والتوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه.

ولفت إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات في كافة مجالات عملها ضمن خططها الحالية والمستقبلية، من أجل مواكبة النمو المطرد للأحمال وحركة التوسع العمراني والسكاني، لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستساهم في تخفيف الأحمال على المناطق وتزويد المناطق الجديدة بالكهرباء.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل في إطار إستراتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على دراسات لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة.

وأكد أن الهيئة تحرص على استخدام أفضل الحلول التكنولجية والتقنية التي تسهم في زيادة الإنتاج وتطوير الأداء وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المحطات بنسب كبيرة تعزز من توجهات الاستدامة والطاقة للإمارة وتعزيز اعتمادية وفاعلية ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع عبر استخدام أفضل التقنيات الحديثة المعتمدة عالمياً.

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وأوضحت مدير إدارة التخيل الهندسي المهندسة مي الليم أن دخول المحطات الجديدة في الخدمة وكذك تعديل الشبكات وفق أفضل المواصفات العالمية سيساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في مختلف المناطق

وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل، وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنيا كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأضافت أن محطات جهد 33 التي تم تشغيلها خلال العامين الماضيين شملت محطات تلال2‘5‘6 والجرينة مول وحجر الإمارات وشمس والواحة مول ونهده8 والزاهية مول والجرينة2 والسيوح ونسمة ومصنع الشارقة للأسمنت والصناعية5 وكلباء والساف2 والجامعة بكلباء والواحة مول والغبيبة2 والسيوح 3.

وأشار المهندس أحمد محمد حسن من إدارة التخيل الهندسي أن مشروعات تعديل الشبكات التي تم تنفيذها شملت تعديل خطوط من الطي إلى منطقتي السيوح والفلاح والنوف إلى الجرينة ومن الجرينة إلى الجامعة33 ك.ف وأحجار الإمارات والطي والمجاز والحمرية وشموس ونزوى والمركز الرياضي والغبيبة والحمرية والمنطقة الصناعية 3 والجامعة والصجعة والصناعية17 وأحجار الإمارات والجامعة ب إلى الزاهية ومدينة تلال وأبوشغارة والقاسمية والطي إلى تلال والمركز الرياضي إلى الواحة مول والزاهية والطي220 وتعديل الشبكة في الجبيل وميناء خالد والمصلى وتمديد كايبلات 132 كيلوفولت إلى مدينة تلال والقاسمية والمركز الرياضي إلى الغبيبة واللية إلى الخان وتعديل شبكة الفشت والخالدية والحمرية والمنطقة الحرة بالمطار وعدد من المناطق الأخرى.

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