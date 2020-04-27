الامارات | «التربية» تعتمد 9 ضوابط للاختبارات النهائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعتمد 9 ضوابط للاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة التربية والتعليم تسعة ضوابط لاختبارات التقييم الختامي عن بُعد (الامتحان النهائي)، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، وذلك في سبع مواد، هي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، موضحة أن الاختبارات الختامية ستقتصر على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط. وتضمن دليل التقييم عن بُعد، الذي اعتمدته الوزارة أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ضوابط لتطبيق الاختبارات، سواء القصيرة أو النهائية، إضافة إلى قياس تفاعل الطلبة خلال حصص التعلم عن بُعد وتطبيقهم الأنشطة المصاحبة (الكتابية ومهمة الأداء)، وتشمل هذه الضوابط استخدام منصة LMS، ويُبنى التقييم من قبل المعلم، وعدد مرات تطبيقه تراوح بين اثنتين وأربع مرات خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد الأسئلة على 10 مفردات في كل مرة، ويمكن إعادة الاختبار للطالب بسبب الغياب، ويكون زمن الاختبار 20 دقيقة، فيما تشمل ضوابط التقييم الختامي أن يُبنى مركزياً على نظام سويفت، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويستخدم أنظمة الاختبارات المركزية ويعتمد على نماذج متكافئة، ولا يزيد عدد مرات التطبيق على ثلاث حسب خصوصية المقرر الدراسي. كما تضمنت الضوابط أن عدد الأسئلة 20 مفردة (جزئية) في اختبارات جميع المواد لعدد من الصفوف، و25 مفردة في اختبارات صفوف أخرى، إضافة إلى أن زمن الإجابة يكون 30 دقيقة للصفوف كافة، ما عدا الصف الثاني عشر فلا يزيد زمن الإجابة في اختبار مادة الفيزياء لطلبته على 60 دقيقة. ويقيس الاختبار نتائج التعلم المباشر لدى الطلبة، وتكون الأسئلة موضوعية (اختيار محدد)، مع إعداد ثلاثة للاختبار الواحد، بحيث تكون جميع النماذج مختلفة ومتكافئة، ودرجة الاختبار 100 درجة. وذكرالدليل أن الاختبار الختامي (النهائي) لمادة العلوم يطبق على طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، فيما تعتمد نتيجة الاختبار التكويني لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، في المادة نفسها.

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