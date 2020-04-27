الامارات | شرطة أبوظبي تُفاجئ سائحة إيطالية بهاتفها المفقود

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُفاجئ سائحة إيطالية بهاتفها المفقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعدت شرطة أبوظبي سائحة إيطالية، بعدما تسلمت في موطنها هاتفها الذي كانت قد فقدته خلال زيارتها أخيراً في أبوظبي.

وأعربت السائحة عن سعادتها بعودة هاتفها المفقود، مثنية على مجهودات الشرطة في نشر الأمن والطمأنينة بالمجتمع.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإسعاد المجتمع من زوّار وسيّاح. وذكر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية العميد عمران أحمد المزروعي، أن السائحة كانت قد تقدمت ببلاغ للشرطة عن تفاصيل فقدانها لهاتفها النقال، ثم غادرت الدولة إلى موطنها، وخلال فترة قصيرة تم العثور على الهاتف المفقود في قسم أمانات أحد المولات التجارية بعد أن عثرت عليه سيدة في مركبة أجرة استخدمت من قبل السائحة.

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