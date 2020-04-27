الامارات | 579 جلسة محاكمة مرئية بـ «أبوظبي التجارية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 579 جلسة محاكمة مرئية بـ «أبوظبي التجارية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت محكمة أبوظبي التجارية، 579 جلسة محاكمة مرئية عن بُعد بمختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف، وذلك منذ تفعيل خطة العمل عن بُعد بدائرة القضاء.
وعقد قضاة المحكمة التجارية 165 جلسة مرئية في الدوائر الابتدائية، و333 بالدوائر الاستئنافية، و81 بالقضاء المستعجل، فيما بلغ إجمالي الإشعارات المرسلة إلى أطراف الدعاوى 1158 إشعاراً بإجراءات ومواعيد الجلسات.
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