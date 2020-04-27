شكرا لقرائتكم خبر عن لا اختبار في «الدراسات» و«التربية الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد دليل التقييم عن بُعد، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم أخيراً، بعدم وجود اختبار ختامي في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، للصفوف من الأول إلى الحادي عشر في جميع المسارات، وستعتمد نتيجة الاختبار التكويني للمادة في هذه الصفوف، التي تتضمن الاختبار القصير والمهام الأدائية والكتابية للطالب، بحيث يُعد المعلم الاختبار مع مراعاة الفروق بين المتعلمين، ويُطبق الاختبار مرتين بالفصل الدراسي، ولا يزيد عدد أسئلة الاختبار الواحد على 10 مفردات، وتكون مدته 20 دقيقة، أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يخضعون لاختبار تكويني بالضوابط نفسها، واختبار نهائي يكون مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويعتمد على نماذج متكافئة، وعدد الأسئلة فيه لا يزيد على 25 مفردةً، وزمن الإجابة لا يزيد على 30 دقيقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لا اختبار في «الدراسات» و«التربية الوطنية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.