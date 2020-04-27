الامارات | «صحة دبي»: التطبيب عن بُعد لعلاج الأطفال وذوي الأمراض المزمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: التطبيب عن بُعد لعلاج الأطفال وذوي الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها خصصت برامج التطبيب عن بُعد من خلال منصة «طبيب لكل مواطن» لعلاج الأطفال وذوي الأمراض المزمنة. وتقوم فكرة التطبيب عن بُعد على حصول المريض على الخدمات الطبية والعلاجية، عن طريق إحدى وسائل التواصل الذكية.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إنها أتاحت أيضاً برنامج الاستشارات الطبية المرئية، من خلال برنامج «سلامة» الخاص بالملف الطبي الالكتروني، ما يتيح للمراجعين متابعة خطة علاجهم مع الأطباء المختصين.

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وذكرت أن البرنامج يتيح للأطباء خاصية طلب التحاليل والوصفات الطبية، ما يمكن المتعامل من الاستفادة من مبادرة «دوائي» لإيصال الدواء إلى منزله. وتوفر الهيئة أيضاً خدمة الصحة المنزلية لكبار المواطنين، التي تتمثل في زيارات الطاقم الطبي لمنزل المتعامل لاستكمال خطة العلاج.

ويوفر مشروع «طبيب لكل مواطن» خدمة التواصل بالصوت والصورة بين المتعاملين والأطباء.

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