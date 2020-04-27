الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدوي

قال قراء، إنهم يضطرون إلى التعامل يدوياً مع بوابات التحكم في دخول السيارات وخروجها في موقف المركبات التابع للجمعية التعاونية في منطقة العوير، لافتين إلى أن الضغط على الأزرار للحصول على البطاقات قد يسهم في انتقال الأمراض، خصوصاً في ظل هذه الظروف.

تقاسم

وضع مواطن جدولاً زمنياً بعدد مرات الذهاب إلى السوق والسوبر ماركت، لتلبية احتياجات المنزل، مقرراً أن يتقاسم مرات الذهاب إليها مع سائقه بالتبادل، وبسؤاله عن السبب قال: «أنا إنسان، وهو إنسان، لدي زوجة وأطفال، ولديه زوجة وأطفال، وفي مثل هذه الظروف يجب أن نتعاون لتستمر الحياة على نحو جيد، لا أن نتصرف بأنانية، لاسيما وأن النوايا ترتد على أصحابها».

كتب

اشتكى ذوو طلبة تأخّر تسلم كتب الفصل الثالث، مع قرب انتهاء الأسبوع الثالث من الدارسة عن بُعد، مؤكدين أن عدم توافرها حتى الآن، يؤثر سلباً في مستوى التحصيل الدراسي والفهم لدى أبنائهم.

مصعد

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اضطر قارئ كان يستقل مصعد البناية التي يسكن فيها، إلى مغادرة المصعد وتركه لأشخاص آخرين، بعدما فشل في إقناعهم، بضرورة التوقف عن الدخول، وانتظار مصعد آخر، للوقاية من احتمالات انتقال الفيروسات بسبب وجود أكثر من خمسة أشخاص في المصعد.

حافلات

رفضت مدرسة خاصة في مدينة العين، إعادة رسوم اشتراك الحافلات للفصل الدراسي الثالث، إلى ذوي الطلبة، وأكدت أن دائرة التعليم والمعرفة لم تلزمها بردّ الرسوم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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