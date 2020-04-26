الامارات | 10 آلاف درهم غرامة إقامة تجمّعات رمضانية في المنازل أو المزارع

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف درهم غرامة إقامة تجمّعات رمضانية في المنازل أو المزارع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي بأن عدم الالتزام بمنع أو تقييد التجمّعات في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعِزَب، يكلف المخالف غرامة 10 آلاف درهم، لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل مشارك.
ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ الحذر، خصوصاً في الفترة الحالية التي تواكب شهر رمضان، واعتياد الكثيرين على التجمّعات في الظروف الاعتيادية.
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