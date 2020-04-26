الامارات | محمد بن راشد: كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال..بنك دبي الإسلامي..وشركة إعمار..وجمعية بيت الخير..ودار البر..ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية .. و١٢ ألف متطوع .. وغيرهم الكثير.. مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الانسانية النبيلة .. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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