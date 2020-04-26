الامارات | لوحة أرقام جديدة للسيارات في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة أرقام جديدة للسيارات في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت القيادة العامة لشرطة رٱس الخيمة لوحة جديدة لأرقام السيارات تتخذ من اسم الإمارة شعاراً لها يرتكز على الجمالية والبساطة والتصميم المتفرد والمبتكر حرصا منها على مواكبة حصول رٱس الخيمة، وعلى لقب عاصمة السياحة الخليجية.

وقال بيان صحافي لشرطة رأس الخيمة إن الخطوة تأتي ضمن المساعي التطويرية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين وحرصا على التنويع في أشكال لوحات أرقام السيارات بما يلبي مختلف الأذواق وفق ٱعلى معايير الجودة والتميز، حيث انه من المقرر ٱن يتم الإعلان عن بدء الصرف في وقت لاحق.

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