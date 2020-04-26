أعلنت "مجموعة اتصالات" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الـثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2020.

أبرز النتائج المالية والتطورات للربع الأول لعام 2020

كجزء من دعم ومساهمة "اتصالات" للمجتمع ولمساهميها، مجلس الإدارة يقر توزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد.

وصل إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 150 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 5%.

وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة إلى 13.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.

وصلت أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 6.7 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.

اتصالات" توفر باقات إنترنت مجانية على الهواتف المتحركة للعائلات التي ليس لديها إنترنت منزلي، لتسهيل وصولها إلى خدمات التعلم عن بعد، وتطبيقات أخرى مجانية لدعم آلية العمل من المنزل للشركات والجهات الحكومية.

"اتصالات" أقوى علامة تجارية خدمية، وأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في منطقة الشـرق الأوسط وإفريقيا.

"اتصالات" تستحوذ بالكامل على شركة Help AG الرائدة في مجال تقديم خدمات وحلول الأمن السيبراني.

"اتصالات" تطلق وبنجاح شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية (Open vRAN) الأولى من نوعها في المنطقة.

"اتصالات" وشرطة دبي تطلقان أول دورية ذكية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متصلة بشبكة 5G

"اتصالات" تتعاون مع مايكروسوفت لدفع عجلة التحول الرقمي في منظومة "اتصالات" السحابية عبر بناء منصة رقمية متطورة، تعتمد على التقنيات الحديثة مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي.

"اتصالات" تطلق خدمة CloudTalk، أول منصة موحدة لخدمات الاتصال من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولعملاء قطاع الأعمال في الدولة.

"اتصالات" تطلق المنصة الرقمية الشاملة Business Edge لتوفر سلسلة واسعة من خدمات وحلول التواصل الآمن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملائها.

"اتصالات " تتعاون مع "ألف للتعليم" في إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية لدعم وتمكين قطاع التعليم في المنطقة.

اتصالات" تطلق أول خدمة رعاية صحية عن بُعد وهي الأولى من نوعها في القطاع الخاص.

"اتصالات" تتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في إطلاق مركز "الرعاية الصحية الرقمي" المبتكر.

تصريح رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات":

وبهذه المناسبة قال معالي عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات": "أظهرت ’اتصالات‘ قدرة عالية والتزاماً كبيراً تجاه المجتمعات التي تخدمها، لضمان استمرارية الأعمال وجاهزيتها، والتقليل من تأثير التحديات التي نشهدها اليوم على عملياتها، وبالشكل الذي أسهم في تقديم خدماتها المختلفة بصورة سلسة إلى جميع عملائها، من هنا فقد جاء أداء ’اتصالات‘ خلال الربع الأول ليعكس مرونة في التعامل مع تحديات السوق، ومع الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي".

مضيفاً "لقد كانت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها في اعتلاء الدولة أعلى مراتب الجاهزية الشبكية، والمضي نحو تعزيز مكانتها في المجال الرقمي، دافعاً قوياً لـ ’اتصالات‘ لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘، وذلك عبر بناء شبكات متقدمة، وبنى تحتية قوية وخدمات مبتكرة، مكنت ’اتصالات‘ من مواجهة التحديات الحالية وتوفير الخدمات الرقمية، اللازمة لتمكين قطاع الأعمال من تطبيق منظومة العمل عن بُعد، وتمكين أكثر من مليون طالب في مختلف أنحاء دولة الإمارات من استكمال الدراسة والتعلم عن بُعد. واليوم، ’اتصالات‘ ومن خلال شبكاتها المتقدمة، وخدماتها الرقمية الرائدة والمبتكرة، مستعدة وبشكل كامل لدعم وخدمة المجتمع، وبما يظهر جاهزية بنيتها التحتية والشبكية لتمكين الوصول إلى خدمات الاتصالات الحيوية لاسيما خلال الأوقات والظروف الاستثنائية التي نشهدها في هذه المرحلة".

مؤكداً " على الرغم من الظروف والتحديات الحالية التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي، إلا أننا على ثقة بأن المستقبل يحمل معه العديد من الفرص الواعدة، حيث نشهد اليوم بزوغ عصر جديد فرض على مختلف القطاعات، ضرورة التحرك بسرعة نحو مواكبة التحول الرقمي، مما يبرز الدور المحوري والهام لشبكة الجيل الخامس 5G ، التي تعتبر الممكن الرئيسي خاصة لحلول الأعمال والتعليم والترفيه الرقمي، إضافة إلى قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية، وهو ما يعزز الجهود الدؤوبة التي بذلتها ’اتصالات‘ على صعيد التمكين الرقمي، والتي ستمكنها من تقديم هذه الحلول المبتكرة للحكومات، ولقطاع الأعمال، والأفراد على حد سواء، كما ستعزز من المكانة القيادية لــ’اتصالات‘ كعلامة تجارية رائدة في قطاع الاتصالات إقليمياً وعالمياً".

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واختتم معالي عبيد حميد الطاير تصريحه بالقول " يطيب لي أن أشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الدائم والمستمر، والعملاء على ولائهم، والمساهمين على ثقتهم التي مكنتنا من تحقيق أهدافنا في قيادة الابتكار والتحول الرقمي لمستقبل أفضل".

قاعدة المشتركين:

نمت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2020 لتصل إلى 12.7 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" 150 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 5%.

الإيرادات والأرباح الصافية:

وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة إلى 13.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.



الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء:

وصلت أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من العام 2020 الى 6.7 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.