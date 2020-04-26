صورة صحفية للنشر على مواقع التواصل الإجتماعي

منشور سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي اليوم على منصات التواصل الإجتماعي حول صورة فوتوغرافية التقطها هزاع المنصوري خلال تواجده على محطة الفضاء الدولية.
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"من منطقة "أم غافة" بدأ كل شيء، نظرت إلى السماء والنجوم للمرة الأولى،مظهر تلك السماء المضيئة مازال مطبوعاً في عقلي منذ الطفولة. تحت أشجار أم غافة استظلّ الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد ليحوّلها إلى منطقة عامرة بالحياة. منطقة بقيت على مدار السنين تشتهر ببئر مائها وغافتها المعمرة."
في الصورة: موقع في أعلى اليمين
الصورة التقطها زميلي هزاع المنصوري خلال تواجده على محطة الفضاء الدولية.
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